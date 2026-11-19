Furti tra Emilia e Lombardia, i Carabinieri di Bobbio arrestano a Lodi un 24enne – Nella mattinata del 17 novembre 2026, a Lodi, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Bobbio hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Piacenza su richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino rumeno di 24 anni, senza fissa dimora in Italia.

“Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Lodi, – spiega una nota dell’Arma – dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Al 24enne vengono contestati diversi e distinti episodi, tutti risalenti al giugno 2026. In particolare avrebbe commesso, stando ai gravi elementi indiziari raccolti a suo carico ed in concorso con altri soggetti, quattro furti in danno di altrettanti esercizi commerciali, di due veicoli, oltre all’incendio di un’autovettura”.

La vettura bruciata a Gazzola

“L’indagine ha preso avvio nella notte del 18 giugno 2026 quando a Tuna di Gazzola (Piacenza), una pattuglia è intervenuta in un bar tabacchi dove ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso avevano sottratto sigarette per circa 4mila euro, oltre a mille euro in contanti. Una telecamera vicina al locale aveva, tuttavia, ripreso un furgone rosso e una utilitaria grigia allontanarsi a pochi secondi di distanza dal fatto”.

“Attraverso una minuziosa analisi delle denunce di furto di furgoni simili a quello ripreso, – spiega la nota – i militari hanno accertato che detto veicolo era stato rubato poche ore prima in località San Bonico di Piacenza. Poco dopo le 4 della stessa notte, le telecamere di un distributore di carburanti sulla strada provinciale 7, a Rottofreno, avevano ripreso due persone con il volto coperto scendere dal citato furgone e, dopo avere infranto il vetro della porta di ingresso, asportare il registratore di cassa ed alcuni biglietti «Gratta e vinci». Il titolare aveva poi formalizzato in denuncia la sottrazione di circa 500 euro in contanti, nonché di biglietti per un valore di circa 3mila euro. La successiva analisi dei percorsi delle vetture individuate nell’episodio di Tuna di Gazzola, basata sui sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nonché del traffico telefonico consentivano di appurare che nella serata del 17 giugno 2026, la vettura era entrata in autostrada al casello di Broni-Stradella ed era uscita a Piacenza Ovest. Il 29 giugno l’utilitaria, risultata rubata, è stata poi ritrovata bruciata in una cascina abbandonata a Gazzola”.