Acque agitate a Borgonovo dopo l’annuncio dell’incontro con il Pd. “Non venite a comandare a casa nostra”

Acque agitate nel centrosinistra a Borgonovo. Il Pd provinciale ha annunciato, nella serata del 17 novembre, un incontro rivolto agli iscritti e poi allargato anche ai sostenitori. L’obiettivo, da quello che si è saputo in paese, è fare chiarezza dopo il ‘caso’ Monica Patelli in Provincia. Patelli che è anche sindaco di Borgonovo, in scadenza di mandato. Il timore è che il Pd voglia dire la sua anche su questa partita, magari imponendo un cambio di candidato sindaco. “Siamo preoccupati che il PD possa fare a Borgonovo lo stesso disastro che è stato fatto in Provincia – dicono alcuni sostenitori di Patelli – . Monica ha amministrato bene Borgonovo in questi cinque anni e riteniamo che debba essere riconosciuto il merito della persona e della lista Borgo Nuova, per quanto fatto in questi anni, al di là delle dinamiche e delle logiche di partito, che non interessano minimamente ai cittadini di Borgonovo”.

“Nonostante il segretario del Pd Massimiliano Gobbi sia di Castelsangiovanni – proseguono -, non lo si è mai visto a Borgonovo in questi cinque anni, nemmeno dopo essere diventato segretario. Non ci risulta che il Partito Democratico abbia mai dato una mano alla lista Borgo Nuova per risolvere i problemi di Borgonovo. Non capiamo, quindi, a quale titolo intervenga adesso per parlare delle prossime elezioni comunali. Considerando che, per il segretario e per il Partito Democratico, la priorità sembra essere il partito e non le persone, siamo preoccupati che, per ripicca, possano presentare una lista contro Monica e Borgo Nuova alle prossime elezioni comunali. Come simpatizzanti ed ex iscritti al Partito Democratico, in questi cinque anni non siamo mai stati coinvolti in alcuna riunione, decisione o incontro. Non comprendiamo, quindi, il senso di coinvolgerci soltanto adesso. Ormai è tardi”. “Il PD non è mai intervenuto con una sua presa di posizione e non ha mai emesso un comunicato di supporto all’amministrazione durante tutto il mandato nonostante al suo interno ci siano consiglieri espressione del PD. Così – concludono – non va bene”.