Addio a Marchetti, storico direttore sportivo del Piacenza in serie A “tutto italiano”

Nato a Rudiano in provincia di Brescia, prima di diventare uno stimato dirigente sportivo Marchetti ha raggiunto livelli di eccellenza anche come giocatore, in particolare con l’Atalanta e la Juventus: due scudetti vinti con la Juve e 5 presenze in nazionale. Una delle sue caratteristiche era la grande duttilità tattica, avendo ricoperto sia il ruolo di difensore che di mediano di centrocampo. Negli anni Ottanta Marchetti iniziò una brillante carriera dirigenziale, prima alla Triestina e nel 1988 l’arrivo al Piacenza di Garilli, artefice di quella indimenticabile squadra che realizzò la straordinaria scalata dalla serie C alla A, collezionando quattro promozioni (una in Serie B, tre in Serie A) e sei campionati nella massima serie.

IL CORDOGLIO DEL PIACENZA CALCIO – Il Piacenza Calcio, profondamente commosso, piange la scomparsa dell’ex direttore sportivo biancorosso Gian Pietro Marchetti.

Marchetti, per oltre una decade dirigente del club guidato dall’Ing. Leonardo Garilli, ha rappresentato e rappresenterà per sempre una figura centrale nella storia del Piacenza Calcio sia per i risultati raggiunti, sia per quella sobrietà e per quella riservatezza che lo contraddistinguevano e che lo hanno fatto entrare immediatamente in sintonia con la città di Piacenza e con i piacentini, che ne hanno sempre apprezzato la discrezione, la concretezza e l’autenticità.

La Società si stringe in un forte abbraccio attorno alla famiglia Marchetti nella certezza che Gian Pietro non sarà mai dimenticato dal Piacenza Calcio, dalla città di Piacenza e dai piacentini.