Addio a Marchetti, storico direttore sportivo del Piacenza in serie A “tutto italiano”
Nella foto di Prospero Cravedi al centro Marchetti, tra Gigi Cagni e il presidente del Piacenza Calcio Leonardo Garilli
Addio a Gianpietro Marchetti, storico direttore sportivo del Piacenza Calcio “tutto italiano”, nonchè ex calciatore di Atalanta, Juventus e della nazionale azzurra. Mancato a 78 anni, Marchetti viveva a Chieri in provincia di Torino, dove si svolgeranno i funerali. A Piacenza è ricordato per il suo ruolo di direttore sportivo biancorosso dal 1988 al 2001, la stagione della rinascita sotto la guida del presidente Leonardo Garilli, quando dalla serie C il Piace arrivò per la prima volta a calcare il palcoscenico della massima serie con Gigi Cagni in panchina.
Nato a Rudiano in provincia di Brescia, prima di diventare uno stimato dirigente sportivo Marchetti ha raggiunto livelli di eccellenza anche come giocatore, in particolare con l’Atalanta e la Juventus: due scudetti vinti con la Juve e 5 presenze in nazionale. Una delle sue caratteristiche era la grande duttilità tattica, avendo ricoperto sia il ruolo di difensore che di mediano di centrocampo. Negli anni Ottanta Marchetti iniziò una brillante carriera dirigenziale, prima alla Triestina e nel 1988 l’arrivo al Piacenza di Garilli, artefice di quella indimenticabile squadra che realizzò la straordinaria scalata dalla serie C alla A, collezionando quattro promozioni (una in Serie B, tre in Serie A) e sei campionati nella massima serie.
IL CORDOGLIO DEL PIACENZA CALCIO – Il Piacenza Calcio, profondamente commosso, piange la scomparsa dell’ex direttore sportivo biancorosso Gian Pietro Marchetti.
Marchetti, per oltre una decade dirigente del club guidato dall’Ing. Leonardo Garilli, ha rappresentato e rappresenterà per sempre una figura centrale nella storia del Piacenza Calcio sia per i risultati raggiunti, sia per quella sobrietà e per quella riservatezza che lo contraddistinguevano e che lo hanno fatto entrare immediatamente in sintonia con la città di Piacenza e con i piacentini, che ne hanno sempre apprezzato la discrezione, la concretezza e l’autenticità.
La Società si stringe in un forte abbraccio attorno alla famiglia Marchetti nella certezza che Gian Pietro non sarà mai dimenticato dal Piacenza Calcio, dalla città di Piacenza e dai piacentini.