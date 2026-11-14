Addio al “Gamba”, una vita nello sport e veterano della Placentia Marathon
Ci ha lasciato Carmelo Gambardella, anche se per tutti era il “Gamba”. Dirigente veterano dell’associazione Asd Placentia, è stato una colonna dell’organizzazione della Placentia Marathon (nella foto con Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti)
Ci ha lasciato Carmelo Gambardella, anche se per tutti era il “Gamba”. Dirigente veterano dell’associazione Asd Placentia, è stato una colonna dell’organizzazione della Placentia Marathon che proprio quest’anno ha celebrato il trentennale dalla prima epica edizione del 1996 . Gambardella, scomparso all’età di 86 anni, proviene da una famiglia di sportivi: il fratello Vincenzo mancato undici anni fa è stato una bandiera della pallavolo e presidente provinciale della Fipav.
A ricordarlo con commozione e affetto è Alessandro Confalonieri: “Ci eravamo sentiti nei giorni scorsi e anche se era ammalato non aveva perso il suo solito spirito. La passione per lo sport, in particolare la corsa, e anche quella per i giovani atleti lo ha accompagnato tutta la vita; per dodici anni insieme alla Asd Placentia ha gestito il campus Dordoni, credo che lo abbiano conosciuto centinaia di ragazze e ragazzi che hanno praticato l’atletica su quella pista”.
“Grazie a Gambardella, ex dipendente dell’Arsenale – rammenta sempre Confalonieri – riuscimmo a realizzare attraverso il forno all’interno delle officine dello stabilimento militare le prime versioni in bronzo delle medaglie della Marathon di Piacenza. E’ proprio al Polo di mantenimento pesante che è nata la sua passione per le marce e le camminate, insieme all’Allegra Compagnia, uno dei gruppi sportivi sorti tra i dipendenti”.
Gambardella è stato parte fondamentale della macchina organizzativa della Placentia Marathon fino all’ultima edizione del maggio scorso: “Si occupava in particolare di logistica ma non si è mai fermato a questo compito, aveva frequentato i corsi per diventare giudice di gara e partecipava a tutte le nostre attività, anche a quelle collaterali alla maratona. Era una di quelle persone speciali che non ambiscono a stare in prima fila, ma sulle quali puoi contare sempre”. Nel settembre 2025 (nella foto sotto) gli era stato conferito un riconoscimento per il suo lungo impegno nell’associazione Asd Placentia.