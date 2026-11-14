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Addio al “Gamba”, una vita nello sport e veterano della Placentia Marathon

14 novembre 2026 | 17:56
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di Redazione

Redazione

Addio al &#8220;Gamba&#8221;, una vita nello sport e veterano della Placentia Marathon

Ci ha lasciato Carmelo Gambardella, anche se per tutti era il “Gamba”. Dirigente veterano dell’associazione Asd Placentia, è stato una colonna dell’organizzazione della Placentia Marathon (nella foto con Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti)

Ci ha lasciato Carmelo Gambardella, anche se per tutti era il “Gamba”. Dirigente veterano dell’associazione Asd Placentia, è stato una colonna dell’organizzazione della Placentia Marathon che proprio quest’anno ha celebrato il trentennale dalla prima epica edizione del 1996 . Gambardella, scomparso all’età di 86 anni, proviene da una famiglia di sportivi: il fratello Vincenzo mancato undici anni fa è stato una bandiera della pallavolo e presidente provinciale della Fipav.

A ricordarlo con commozione e affetto è Alessandro Confalonieri: “Ci eravamo sentiti nei giorni scorsi e anche se era ammalato non aveva perso il suo solito spirito. La passione per lo sport, in particolare la corsa, e anche quella per i giovani atleti lo ha accompagnato tutta la vita; per dodici anni insieme alla Asd Placentia ha gestito il campus Dordoni, credo che lo abbiano conosciuto centinaia di ragazze e ragazzi che hanno praticato l’atletica su quella pista”.

“Grazie a Gambardella, ex dipendente dell’Arsenale – rammenta sempre Confalonieri – riuscimmo a realizzare attraverso il forno all’interno delle officine dello stabilimento militare le prime versioni in bronzo delle medaglie della Marathon di Piacenza. E’ proprio al Polo di mantenimento pesante che è nata la sua passione per le marce e le camminate, insieme all’Allegra Compagnia, uno dei gruppi sportivi sorti tra i dipendenti”.

Gambardella è stato parte fondamentale della macchina organizzativa della Placentia Marathon fino all’ultima edizione del maggio scorso: “Si occupava in particolare di logistica ma non si è mai fermato a questo compito, aveva frequentato i corsi per diventare giudice di gara e partecipava a tutte le nostre attività, anche a quelle collaterali alla maratona. Era una di quelle persone speciali che non ambiscono a stare in prima fila, ma sulle quali puoi contare sempre”. Nel settembre 2025 (nella foto sotto) gli era stato conferito un riconoscimento per il suo lungo impegno nell’associazione Asd Placentia.

camminata per la casa di iris