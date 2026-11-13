Addio Jonny, generoso in campo e con gli amici
La famiglia Lyons e il gruppo Brancaleoni sono in lutto per la scomparsa dell’amico Jonny, Jonathan Barbieri, mancato troppo presto a soli 34 anni. La società sportiva gli ha dedicato un tenero ricordo: Jonny è stato tra i primi ad entrare a far parte del progetto di rugby integrato, diventando subito un tifoso della prima squadra.
“Jonny è stato con noi fin dall’inizio, quando il progetto dei Brancaleoni è partito, in collaborazione con Assofa, nel 2020 – racconta l’allenatrice Camilla Merli -. Era un ragazzo sempre allegro, molto gioviale, che viveva lo sport proprio come opportunità di confrontarsi e fare nuove amicizie, sia con i ragazzi che con le ragazze. Con loro era sempre galante e faceva il baciamano”.
“In campo si impegnava sempre al massimo delle sue capacità e lo sport non era, per lui solo un modo di riempire il tempo, ma si era davvero appassionato, tanto è vero che è rimasto con noi, quando i Brancaleoni sono cresciuti fino a diventare una squadra autonoma rispetto ad Assofa. Jonny ci ha lasciato troppo presto, dopo una malattia progredita velocemente, e ci mancherà tantissimo”.