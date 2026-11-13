Addio Jonny, generoso in campo e con gli amici

La famiglia Lyons e il gruppo Brancaleoni sono in lutto per la scomparsa dell’amico Jonny, Jonathan Barbieri, mancato troppo presto a soli 34 anni. La società sportiva gli ha dedicato un tenero ricordo: Jonny è stato tra i primi ad entrare a far parte del progetto di rugby integrato, diventando subito un tifoso della prima squadra.

“Jonny è stato con noi fin dall’inizio, quando il progetto dei Brancaleoni è partito, in collaborazione con Assofa, nel 2020 – racconta l’allenatrice Camilla Merli -. Era un ragazzo sempre allegro, molto gioviale, che viveva lo sport proprio come opportunità di confrontarsi e fare nuove amicizie, sia con i ragazzi che con le ragazze. Con loro era sempre galante e faceva il baciamano”.