Martedì 17 novembre 2027 si è tenuta, presso il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Comandante uscente Colonnello Salvatore Occini e quello subentrante, Tenente Colonnello Mirko Battista.

L’evento presieduto dal Comandante delle Forze da Combattimento Generale di Divisione Aerea Marco Lant si è svolto alla presenza del Comandante del 6°Stormo Colonnello Gianmarco Di Loreto, dei Gonfaloni, tra cui quello della Città di Piacenza decorato di Medaglia d’oro al valor militare, dei Labari e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e di numerose Autorità civili e Religiose locali simbolo del lavoro sinergico e della costante attenzione e presenza da parte dell’Aeroporto di San Damiano sul territorio.

Nel discorso di commiato il Colonnello Salvatore Occini ha ringraziato il personale del Distaccamento Aeroportuale per il supporto, per la professionalità e la dedizione con cui ha operato durante i tre anni che l’hanno visto alla guida del Reparto, da settembre 2023 a novembre 2027. “Oggi si conclude uno dei capitoli più intensi, sfidanti e straordinari della mia vita professionale e personale. Cedere il comando dell’Aeroporto di San Damiano è un momento carico di emozione, ma anche di profonda gratitudine verso chi ha creduto in me – continuando – se oggi, infatti, posso guardare ai risultati conseguiti con orgoglio, il merito assoluto va a voi, donne e uomini del Reparto. Avete dimostrato una professionalità d’eccellenza e una dedizione encomiabile in tutte le attività svolte, dando costante prova, oltre che di una preparazione tecnica invidiabile, anche un forte spirito di attaccamento al Reparto, rendendolo vivo e parte attiva della Forza Armata”. Ha poi concluso augurando al futuro del Reparto le migliori fortune.

Il Tenente Colonnello Mirko Battista nel suo discorso di insediamento ha ringraziato le Autorità per la presenza e per avergli concesso la fiducia e l’onore di guidare il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza ed ha rinnovato l’impegno di fattiva collaborazione con le Autorità locali. Concludendo il suo intervento con un pensiero alle donne e agli uomini del Reparto “Oggi raccolgo il testimone di una realtà dall’inestimabile valore umano e professionale. Una realtà che, pur nelle trasformazioni che hanno interessato nel tempo il nostro contesto operativo e organizzativo, ha saputo mantenere saldi i propri punti di riferimento, dimostrando una forte capacità di adattamento. Siamo certi che, con esperienza, spirito di squadra e reciproca fiducia, ogni difficoltà potrà trasformarsi in opportunità e ogni obbiettivo in un nuovo traguardo da raggiungere. A me spetterà l’onore e la responsabilità di guidarvi; a tutti noi spetterà il compito, ben più grande, di continuare a costruire il futuro di San Damiano e lo faremo con rispetto per la nostra storia, orgoglio per ciò che siamo, con fiducia per la forza delle professionalità che ci accompagnano”.

E’ poi intervenuto il Comandante del 6°Stormo, Colonnello Gianmarco Di Loreto, il quale ha sottolineato l’importanza della costante attenzione, da parte del Comandante uscente Colonnello Occini durante il suo mandato, a tenere ben saldo il legame tra il Distaccamento Aeroportuale e il tessuto sociale e territoriale piacentino, infatti con lavoro sinergico è stato possibile realizzare con successo eventi solidali e manifestazioni di assoluto quali la terza edizione della Balloon Cup conclusa da poche settimane, la cui straordinaria affluenza è stata degna di nota. Si è poi rivolto al Comandante subentrante per un caloroso augurio di bentornato e di buon lavoro sottolineando come la designazione per l’incarico assegnato non sia stata casuale, infatti oltre al bagaglio di esperienze di assoluto rilievo, è stata determinante la conoscenza dell’anima e della storia del Reparto, caratteristiche che ne rendono ancor più apprezzabile il valore strategico e umano. Ha poi concluso ringraziando il Reparto per la serietà, professionalità e lo spirito di servizio con cui ogni giorno assolve i compiti assegnati, esortando a sostenere la catena di comando con lo stesso entusiasmo e lealtà.

E’ infine intervenuto il Generale di Divisione Aerea Marco Lant che, ricordando come il cambio comando dei vertici di un Ente sia sempre un’occasione di arricchimento e di crescita per Reparto, ha ringraziato il Colonnello Salvatore Occini per aver guidato con attenzione, autorevolezza, lungimiranza e visione strategica il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza contribuendo nel consolidare ed accrescere il ruolo dell’Ente quale insostituibile elemento di sostegno alla capacità operativa della Forza Armata, riuscendo allo stesso tempo, ad affiancare alla dimensione operativa quella valoriale e identitaria mediante la promozione, la tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico aeronautico e aerospaziale ed augurandogli le migliori fortune per il nuovo e prestigioso incarico. Ponendo particolare attenzione sull’importanza dei concetti di “Costruire, coltivare, raccogliere e tramandare. Un ciclo che vale per i Comandanti, e vale per ognuno di noi, sempre; con tutte le nostre diversità, le nostre esperienze, le nostre particolarità, con tutti i nostri pregi e i nostri difetti. Elementi che messi insieme sono una ricchezza, a patto ovviamente che gli obbiettivi siano chiari e condivisi” ha rivolto un augurio al Comandante subentrante il Tenente Colonnello Mirko Battista a cui ha assicurato il pieno e incondizionato supporto della Forza Armata e delle Donne e Uomini del Reparto.

Le varie fasi della cerimonia sono state accompagnate dalle solenni note delle marce eseguite dalla Fanfara della 1^Regione Aerea. La professionalità e la preparazione dei militari musicanti professionisti, in gran parte provenienti dai diversi Conservatori di musica italiana, oltre ad entusiasmare e riscuotere ovunque un enorme successo di pubblico e di critica, è stata riconosciuta anche con il conferimento, nel dicembre 2017, della Massima Benemerenza del Comune di Milano “l’Ambrogino d’Oro”, per quanto fatto nelle attività sociali e benefiche sul territorio.