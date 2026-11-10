Agenti in cattedra: lezione di legalità per gli studenti di Caorso

Una mattinata speciale dedicata ai valori della legalità, della convivenza civile e alla prevenzione al bullismo e cyberbullismo. Nella mattinata del 9 novembre personale della Questura di Piacenza ha incontrato i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “Buonarroti” di Caorso: si è parlato dell’importanza delle regole nella vita di tutti i giorni, di empatia e del coraggio di dire “no” a ogni forma di prevaricazione, fornendo ai più giovani gli strumenti giusti per riconoscere i comportamenti scorretti e costruire relazioni sane e inclusive.