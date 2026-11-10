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Agenti in cattedra: lezione di legalità per gli studenti di Caorso

10 novembre 2026 | 07:00
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di Redazione

Redazione

Agenti in cattedra: lezione di legalità per gli studenti di Caorso

Lezione speciale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Buonarroti”

Una mattinata speciale dedicata ai valori della legalità, della convivenza civile e alla prevenzione al bullismo e cyberbullismo. Nella mattinata del 9 novembre personale della Questura di Piacenza ha incontrato i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “Buonarroti” di Caorso: si è parlato dell’importanza delle regole nella vita di tutti i giorni, di empatia e del coraggio di dire “no” a ogni forma di prevaricazione, fornendo ai più giovani gli strumenti giusti per riconoscere i comportamenti scorretti e costruire relazioni sane e inclusive.