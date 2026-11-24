“Il Comune era a conoscenza delle problematiche legate al soggetto protagonista dell’aggressione del 21 novembre in Piazza Cavalli : la situazione era stata segnalata più volte, non solo dalla sottoscritta, ma anche da altri soggetti. E allora la domanda è inevitabile: che cosa ha fatto concretamente l’Amministrazione dopo aver ricevuto queste segnalazioni?”. È questo il punto centrale dell’interrogazione depositata da Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Piacenza, che intende fare piena luce sia sulla gestione della situazione prima dell’episodio di sabato 21 novembre, sia sulle successive dichiarazioni dell’assessore Corvi.

“La persona che sabato 21 novembre ha aggredito un commerciante e seminato il panico in Piazza Cavalli – osserva Soresi – non era sconosciuta al Comune di Piacenza. Qualche mese fa, ero stata io stessa a segnalare la situazione alla Polizia Locale. E non sono stata l’unica: nel tempo sono arrivate diverse altre segnalazioni da parte di cittadini. È quindi evidente che le criticità legate a questa persona fossero già state portate all’attenzione dell’Amministrazione. È importante, a questo punto, capire come si sia attivato il Comune dopo aver ricevuto queste segnalazioni e quali iniziative abbia assunto prima che si verificasse quanto accaduto sabato”. L’interrogazione prende in esame anche le affermazioni rese pubblicamente dall’assessore Corvi dopo l’accaduto. “In particolare – spiega la capogruppo – l’Assessore ha sostenuto che ai Servizi sociali non fosse pervenuta alcuna segnalazione formale; ha affermato che dalla sottoscritta non sarebbe arrivato nulla e, infine, ha dichiarato che i Servizi sociali non potrebbero attivarsi sulla base di semplici segnalazioni provenienti da conoscenti o vicini. Sono tre affermazioni che non corrispondono alla realtà e che ho quindi ritenuto necessario affrontare nella stessa interrogazione”.

“In primo luogo – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – appare quantomeno anomalo che non siano pervenute segnalazioni ai Servizi sociali, considerando le diverse segnalazioni che, invece, sono arrivate alla Polizia Locale, sia da parte della sottoscritta (che conserva copia della corrispondenza), sia da parte di altri cittadini. Tra l’altro, la situazione riguardava anche un contesto familiare nel quale era presente una minore, circostanza che avrebbe richiesto particolare attenzione rispetto all’eventuale necessità di coinvolgere i servizi competenti”. Nell’interrogazione la capogruppo chiede dunque di ricostruire quali segnalazioni siano effettivamente pervenute all’Ente, a quali uffici siano state indirizzate e quale seguito abbiano avuto. “Risulta inoltre emblematica – precisa Soresi – la frase utilizzata dall’Assessore, laddove afferma che non risultano “segnalazioni formali” ai Servizi sociali. L’utilizzo del termine “formali” non è casuale: l’assessore Corvi ha infatti personalmente ricevuto almeno una segnalazione informale sulla vicenda, da parte di un cittadino”. Una circostanza sulla quale la capogruppo chiede espressamente chiarezza nell’interrogazione depositata: “Quali iniziative sono state assunte dall’assessore dopo aver ricevuto questa comunicazione?”.

“Infine – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – l’Assessore sostiene che i Servizi Sociali non possano attivarsi sulla base di segnalazioni provenienti da conoscenti o vicini. Ma non è affatto così. La Legge regionale Emilia-Romagna n. 2 del 2003, agli artt. 5 e 6, contempla espressamente il pronto intervento sociale e gli interventi di strada, strumenti che consentono di intercettare e valutare situazioni di bisogno e fragilità anche quando non vi sia una richiesta spontanea di aiuto. L’assenza di una segnalazione formalmente protocollata o di una richiesta diretta dell’interessato non equivale, quindi, all’impossibilità di effettuare una valutazione o di attivare gli strumenti previsti dalla normativa. Non solo: lo stesso Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Piacenza, all’articolo 47, prevede espressamente che, in queste situazioni, la Polizia Locale sia affiancata dai Servizi sociali. È allora necessario che l’Amministrazione chiarisca perché non vi sia stato un adeguato coordinamento tra Polizia Locale, Servizi sociali e gli altri soggetti competenti”.