“Quanto accaduto sabato scorso nel centro cittadino, con l’aggressione a un commerciante e il panico seminato tra i presenti, non può essere archiviato come un episodio isolato. Soprattutto perché, da quanto emerge, la persona coinvolta era già conosciuta e la situazione era stata segnalata da tempo”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali di centrodestra della lista civica, Fratelli d’Italia, Lega e gruppo misto.

“Le dichiarazioni del Sindaco Tarasconi e dell’Assessore Corvi, secondo cui ai Servizi sociali non sarebbe arrivata alcuna segnalazione formale – proseguono -, non chiariscono affatto la vicenda. Anzi, alla luce di quanto denunciato da una cittadina proprio oggi, aprono ulteriori interrogativi. La circostanza più grave emerge proprio da questa ultima testimonianza: la donna spiega di essere riuscita a contattare personalmente l’assessore Corvi già alla fine di agosto e riferisce di aver ricevuto rassicurazioni circa alcuni approfondimenti che sarebbero stati svolti e un successivo riscontro che, tuttavia, non è mai arrivato. Ecco perché la giustificazione secondo cui ai Servizi sociali non sarebbe pervenuta alcuna segnalazione formale non può rappresentare una risposta soddisfacente. La cittadina riferisce di aver informato direttamente l’assessore, ma quella comunicazione, a quanto emerge, non si sarebbe tradotta in una segnalazione formale ai Servizi sociali né, soprattutto, in un intervento concreto. La segnalazione è arrivata all’assessore, ma non ai Servizi sociali: è proprio questo il fatto più grave. Se un assessore viene informato direttamente, ha il dovere politico di assicurarsi che quella comunicazione non cada nel vuoto”.

“C’è un ulteriore elemento che rende la vicenda ancora più preoccupante: nelle dichiarazioni rilasciate, il sindaco Tarasconi afferma che anche la Polizia Locale era stata avvisata. Dunque, non soltanto l’assessore era stata informata direttamente da una cittadina, ma anche la Polizia Locale era a conoscenza della situazione. Se così è, perché queste informazioni non sono state condivise per un intervento congiunto? Il punto è proprio questo: emerge chiaramente una grave carenza di coordinamento tra i servizi comunali. E non si tratta di un aspetto secondario, perché lo stesso Regolamento di Polizia urbana, all’articolo 47, disciplina l’intervento della Polizia Locale nei casi di emergenza e urgenza sociale, prevedendo il ricorso a protocolli operativi con gli altri uffici e servizi comunali e, nelle situazioni di disagio sociale contemplate dalla norma, l’affiancamento dei Servizi sociali”.

“C’è poi un altro aspetto – affermano i consiglieri di centrodestra – che non può passare inosservato: da anni chiediamo una presenza visibile e costante della Polizia Locale nel centro storico e nelle zone più difficili, proprio per garantire maggiore sicurezza, prevenire situazioni di degrado e intervenire tempestivamente. Per troppo tempo queste richieste sono state considerate non necessarie o non prioritarie. Oggi, dopo l’ennesima aggressione, il Sindaco – oltre al solito e ormai stancante scaricabarile sul Governo – annuncia un servizio di pattugliamento in Piazza Cavalli nel weekend, dalle 19.30 alle 24. Ci auguriamo che questo annuncio non faccia la fine di altre iniziative presentate in pompa magna e poi rivelatesi poco incisive nella vita quotidiana della città, come la Bike Patrol: cinque biciclette elettriche, acquistate con un investimento di circa 13 mila euro e presentate nel 2023 come un nuovo strumento di presidio del centro storico e delle aree verdi, la cui presenza, tuttavia, è stata ben poco visibile agli occhi dei cittadini”.

“È certamente positivo che si intervenga – aggiungono -, ma non possiamo non rilevare che questa decisione arriva soltanto dopo un episodio grave. Soprattutto, non va confusa una pattuglia attiva in alcune fasce orarie con un presidio stabile e continuativo. Ricordiamo inoltre che, nel 2021, con l’amministrazione di centrodestra, era stato inaugurato un presidio della Polizia Locale nei locali sotto Palazzo Gotico, poi chiuso nell’agosto 2022 dall’attuale Amministrazione. Oggi si torna a parlare di una presenza visibile proprio in Piazza Cavalli: un cambio di impostazione che conferma l’errore di aver chiuso quel presidio. Il Sindaco ha scelto di mantenere per sé la delega alla sicurezza: è una scelta legittima, ma che comporta anche una responsabilità diretta nella gestione di un problema che riguarda la quotidianità dei cittadini. La sicurezza non può diventare qualcosa da gestire soltanto dopo che qualcuno è stato aggredito. Servono ascolto costante delle segnalazioni, coordinamento tra gli uffici, prevenzione e una presenza concreta sul territorio; serve soprattutto che chi ha la responsabilità politica di occuparsi di sicurezza e servizi sociali si assuma fino in fondo le proprie responsabilità”.