Agostino Casaroli, il dialogo e la libertà: convegno a Castelsangiovanni

Il convegno inizierà alle 10 e 30, con la proiezione di un video sulla caduta del Muro di Berlino e sulla vita di Agostino Casaroli. Dopo i saluti istituzionali di Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Valentina Stragliati, sindaco di Castel San Giovanni, Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, Luca Giovanni Quintavalla, consigliere Regione Emilia-Romagna, presidente della Commissione Politiche economiche, seguirà la Lectio magistralis Agostino Casaroli: il diplomatico del dialogo di don Andrea Campisi, parroco di Castel San Giovanni, e l’intervento di Antonio G. Chizzoniti, ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.