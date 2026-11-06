Agostino Casaroli, il dialogo e la libertà: convegno a Castelsangiovanni
Il 13 novembre al Teatro Verdi di Castelsangiovanni: convegno organizzato dal Comune con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli Affari Europei
“Europa senza muri. Agostino Casaroli, il dialogo e la libertà a 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino”. Questo il titolo del convegno, promosso dal Comune di Castelsangiovanni, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli Affari Europei, nella giornata del 13 novembre al Teatro Verdi.
Il convegno inizierà alle 10 e 30, con la proiezione di un video sulla caduta del Muro di Berlino e sulla vita di Agostino Casaroli. Dopo i saluti istituzionali di Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Valentina Stragliati, sindaco di Castel San Giovanni, Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, Luca Giovanni Quintavalla, consigliere Regione Emilia-Romagna, presidente della Commissione Politiche economiche, seguirà la Lectio magistralis Agostino Casaroli: il diplomatico del dialogo di don Andrea Campisi, parroco di Castel San Giovanni, e l’intervento di Antonio G. Chizzoniti, ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il convegno prosegue con la tavola rotonda “Dal Muro di Berlino all’Europa di oggi”, moderata da Luciano Ghelfi, giornalista RAI, con Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, Dirk Augustin, console della Repubblica Federale di Germania a Milano, Michele Valensise, presidente Istituto Affari Internazionali. Chiude la giornata il dialogo “Quali muri dobbiamo abbattere oggi?” con Alberto Spagnolli, Presidente del Collegio Europeo di Parma, e gli studenti del Collegio Europeo di Parma. Le conclusioni sono affidate a Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione.