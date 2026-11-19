AI DIAMANTI DELL’EMILIA ROMAGNA PREMIATO ALDIN MACAK – In una serata ricca di soddisfazioni e premiazioni c’è stato spazio anche per il baseball piacentino. Ai “Diamanti dell’Emilia-Romagna”, evento organizzato a Imola dal Comitato Regionale della Federbaseball, sono state premiate le eccellenze di un territorio da sempre ai vertici nazionali. In passerella, tra gli altri, i protagonisti dell’Europeo Under 18 di Trieste, tra i quali il Team Executive Aldin Macak, il quale rientra anche nei quadri dirigenziali del Piacenza, nella fattispecie nell’area tecnica. Un ruolo organizzativo il suo particolarmente apprezzato, che lo porterà nel 2027 a far parte della spedizione azzurra U18 ai mondiali in Cina.

La cerimonia dei Diamanti è stata anche l’occasione per presentare il libro “Expert Everything”, firmato dal giornalista Lorenzo Longhi e dal fotografo Corrado Benedetti, che racconta l’avventura della Nazionale Italiana al World Classic 2026. Il tour che promuove questo prezioso documento sulla straordinaria performance degli azzurri di Francisco Cervelli farà tappa a gennaio a Piacenza, con la probabile presenza di alcuni protagonisti di uno dei momenti più eccitanti del batti e corri italiano, capace di calamitare per settimane l’interesse di tutto il mondo sportivo.