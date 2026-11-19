Dopo i saluti istituzionali interverranno Donatella Scardi, Responsabile del Centro antiviolenza di Piacenza, sul tema Violenza di genere: riconoscerla, comprenderla, contrastarla. Il quadro giuridico e sociale e il ruolo dei centri antiviolenza, e Arianna Gatti del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo su Le dinamiche psicologiche della violenza di genere: controllo, segnali precoci e percorsi di uscita. Claudia Cotti del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo presenterà il nuovo Punto di counseling psicologico.