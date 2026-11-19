Al Campus piacentino dell’università di Parma apre lo sportello di counseling psicologico
S’intitola Riconoscere la violenza, costruire ascolto il convegno d’inaugurazione del Punto di counseling psicologico nel Campus di Piacenza dell’Università di Parma, che ospita la facoltà di Medicine & Surgery, in programma domani 20 novembre a partire dalle 9 nella sede di via san Bartolomeo 40.
Dopo i saluti istituzionali interverranno Donatella Scardi, Responsabile del Centro antiviolenza di Piacenza, sul tema Violenza di genere: riconoscerla, comprenderla, contrastarla. Il quadro giuridico e sociale e il ruolo dei centri antiviolenza, e Arianna Gatti del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo su Le dinamiche psicologiche della violenza di genere: controllo, segnali precoci e percorsi di uscita. Claudia Cotti del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo presenterà il nuovo Punto di counseling psicologico.
Chiuderà a mattinata Dolores Rollo, Delegata del Rettore per Inclusione e Counseling psicologico, con l’intervento Riconoscere il rischio, affrontare l’emergenza: le linee guida del gruppo counseling della CRUI.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: counseling@unipr.it