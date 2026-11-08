“Al cimitero di Roveleto loculi semiaperti e bare in vista: situazione inaccettabile”
“Al cimitero di Roveleto alcuni loculi in attesa di esumazione sono da giorni semiaperti, con i feretri visibili a chiunque entri in cimitero. Una scena inaccettabile, che offende i defunti, le loro famiglie e chiunque si rechi in quel luogo per un momento di raccoglimento”. Lo denuncia il Consigliere Filippo Bruschi, del Gruppo Civico per Cadeo, che aggiunge: “Ed è ancora più grave se si pensa che, come da Ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2026, il cimitero rimarrà chiuso i giorni 16 e 17 novembre per l’intera giornata e il 18 novembre dalle ore 7 alle ore 14 proprio per le esumazioni. Le lapidi, invece, sono state rimosse già una settimana prima della rimozione delle casse e dei corpi. Una settimana di loculi aperti, di feretri in vista, di degrado. Una gestione improvvisata e irrispettosa, senza che l’Amministrazione abbia verificato tempi e modalità di un’operazione così delicata”.
“Ho segnalato – prosegue Bruschi – la situazione al responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Cadeo, Dott. Papa, e per conoscenza al Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL di Piacenza e ai NAS di Parma, chiedendo un intervento immediato, la chiusura e la messa in sicurezza dei loculi e la verifica di eventuali violazioni. Ma sia chiaro: non è la prima volta che al cimitero si registrano problemi. È da tempo che segnalo il degrado all’interno del cimitero: degrado, mancanza di decoro, scarsa manutenzione e mancato rispetto per i nostri defunti sono ormai una costante, denunciata più volte e mai affrontata seriamente da questa Amministrazione. Diversi cittadini mi hanno inoltre lamentato polvere, sporco e pezzi di mattone accanto alle lapidi adiacenti a quelle aperte. Chi lavora in questi ambiti dovrebbe avere un po’ più di cura durante queste operazioni e un po’ più di rispetto per le lapidi adiacenti a quelle su cui si deve operare. Non si può lasciare sporco e detriti sulle tombe dei nostri cari come se non contassero nulla”.
“E il cimitero – afferma Bruschi – è solo l’ultimo esempio. Questa Amministrazione non è attenta a nulla: non alla sicurezza, con una Polizia Locale che si sta svuotando; non alla manutenzione del territorio; non al decoro dei luoghi pubblici; non ai problemi quotidiani dei cittadini. Ovunque si guardi, a Cadeo, si trova la stessa assenza, la stessa distrazione, la stessa incapacità di intervenire per tempo. Un cimitero non è un deposito, non è un cantiere abbandonato, non è un luogo da lasciare a sé stesso. È il luogo della memoria, del rispetto e della dignità. Lasciare loculi aperti e feretri esposti per giorni è la dimostrazione più evidente di un’Amministrazione che non controlla, non interviene e non si assume le proprie responsabilità”. “Chiedo – conclude – che vengano effettuate tutte le operazioni di esumazione nel rispetto delle normative, ma soprattutto nel rispetto dei defunti e di chi si reca al cimitero per far visita ai propri cari, e che venga accertato come sia potuto accadere e chi doveva vigilare. E se necessario, che il cimitero venga chiuso durante queste operazioni e venga riaperto solo quando la situazione di decoro, propria del luogo in cui ci troviamo, sia tornata alla normalità. Perché il rispetto per i defunti non si proclama: si dimostra con i fatti, con la cura e con la presenza. E qui, purtroppo, manca tutto. Vista la situazione in cui versa il territorio a trecentosessanta gradi, questa Giunta dovrebbe rendersi conto che, sebbene manchino circa sette mesi alle elezioni, l’unica cosa che potrebbe fare è dimettersi”.