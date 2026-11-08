“Al cimitero di Roveleto loculi semiaperti e bare in vista: situazione inaccettabile”

“Al cimitero di Roveleto alcuni loculi in attesa di esumazione sono da giorni semiaperti, con i feretri visibili a chiunque entri in cimitero. Una scena inaccettabile, che offende i defunti, le loro famiglie e chiunque si rechi in quel luogo per un momento di raccoglimento”. Lo denuncia il Consigliere Filippo Bruschi, del Gruppo Civico per Cadeo, che aggiunge: “Ed è ancora più grave se si pensa che, come da Ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2026, il cimitero rimarrà chiuso i giorni 16 e 17 novembre per l’intera giornata e il 18 novembre dalle ore 7 alle ore 14 proprio per le esumazioni. Le lapidi, invece, sono state rimosse già una settimana prima della rimozione delle casse e dei corpi. Una settimana di loculi aperti, di feretri in vista, di degrado. Una gestione improvvisata e irrispettosa, senza che l’Amministrazione abbia verificato tempi e modalità di un’operazione così delicata”.

“Ho segnalato – prosegue Bruschi – la situazione al responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Cadeo, Dott. Papa, e per conoscenza al Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL di Piacenza e ai NAS di Parma, chiedendo un intervento immediato, la chiusura e la messa in sicurezza dei loculi e la verifica di eventuali violazioni. Ma sia chiaro: non è la prima volta che al cimitero si registrano problemi. È da tempo che segnalo il degrado all’interno del cimitero: degrado, mancanza di decoro, scarsa manutenzione e mancato rispetto per i nostri defunti sono ormai una costante, denunciata più volte e mai affrontata seriamente da questa Amministrazione. Diversi cittadini mi hanno inoltre lamentato polvere, sporco e pezzi di mattone accanto alle lapidi adiacenti a quelle aperte. Chi lavora in questi ambiti dovrebbe avere un po’ più di cura durante queste operazioni e un po’ più di rispetto per le lapidi adiacenti a quelle su cui si deve operare. Non si può lasciare sporco e detriti sulle tombe dei nostri cari come se non contassero nulla”.