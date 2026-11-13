“Al fondamento del pensare la fede: la rivelazione”, giornata di approfondimento al Collegio Alberoni

Relatrice sarà la professoressa Francesca Peruzzotti, docente di teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento si articolerà in tre momenti in programma al Collegio Alberoni in via Emilia Parmense 77 a Piacenza. Alle ore 10 nell’aula multimediale, seminario per i sacerdoti e i diaconi dal titolo “Una questione per l’oggi: la Rivelazione”. Alle ore 15.30, sempre nell’aula multimediale del Collegio, incontro allargato a seminaristi, studenti, docenti di religione e cultori della materia, intitolato “Ascoltare Dio. La parola alla filosofia”. Alle ore 18 alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni conferenza pubblica aperta a tutti sul tema “Quale parola, se a parlare è Dio?”.