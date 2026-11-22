Piacenza si fa raggiungere dal Villa Valle in dieci (2-2) DIRETTA
Domenica la tredicesima giornata di campionato: al Garilli il Piacenza in campo per allungare la striscia positiva
PIACENZA – VILLA VALLE 2-2 (in campo) Mustacchio al 38′ e al 44′; D’Amuri al 50′, Poli al 59′
LA CRONACA
GOL – Al 59’ Poli ottiene il pareggio degli ospiti nonostante l’inferiorità numerica, cross di Strechie che trova Poli che forse pizzica il pallone quanto basta per trovare il gol del pareggio.
GOL – Al 50’ D’Amuri accorcia le distanze per il Villa Valle tra le proteste dei biancorossi che recriminano un fallo su Bakayoko atterrato dallo stesso D’Amuri appena prima di calciare in rete.
Iniziata la ripresa al Garilli.
Fine primo tempo: Piacenza 2-0 Villa Valle
Bel Piacenza che al termine della prima frazione di gioco si trova in vantaggio e due gol sulla formazione bergamasca. Partita equilibrata per la maggior parte del primo tempo con un’ importante occasione ambo le parti, ma è negli ultimi dieci minuti che il Piacenza prende il comando della partita grazie alla doppietta del solito Mustacchio che non perdona le disattenzioni difensive avversarie.
GOL – Raddoppio del Piacenza al 44′ con Mustacchio che sfrutta una palla spazzata da Ferri dalla difesa in maniera apparentemente innocua ma che viene lisciata dalla retroguardia avversaria, Mustacchio è in agguato e come nel primo gol non sbaglia a tu per tu col portiere.
GOL – Al 38’ Mustacchio sigla il vantaggio dei biancorossi, Rrapaj trova intelligentemente Mustacchio con una palla alta e il capocannoniere del girone infila il portiere avversario.
Iniziato il match al Garilli. Campo pesante per la pioggia, in certe zone del perimetro la palla fatica assai a viaggiare a causa dell’acqua.
Le formazioni dal primo minuto:
PIACENZA: Bruno, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia. All. Franzini.
VILLA VALLE: Offredi, Zambelli, Gandolfi, Serena, D’Amuri, Poli, Nikolli, Strechie, Danieli, Piacentini, Rinaldi. All. Bianchi.
Arbitro: Marco Calabro’ (Reggio Calabria)
Ass. 1: Guglielmo Iozzia (Roma 1)
Ass. 2: Enrico Conio (Genova)
Tredicesima giornata di Serie D e gare delicate per le formazioni piacentine: domenica (ore 14.30) il Piacenza ospita il Villa Valle.
Attraversa un momento positivo il Piacenza, che va a caccia del terzo successo di fila in campionato: i biancorossi – come testimoniano le ultime prestazioni – appaiono in decisa crescita e vedono ormai la vetta della classifica, distante solo due punti. L’obiettivo è proseguire il trend positivo a partire da domenica, quando al Garilli arriverà il Villa Valle, squadra ostica che in graduatoria occupa il settimo posto con 18 punti e nell’ultimo turno ha fermato il Nibbiano sul pari. Nessun particolare problema di formazione per mister Franzini, che con gli ultimi recuperi di Sereni e Versari può ormai contare sulla rosa al completo: “Il Villa Valle – inquadra la sfida il tecnico – è una squadra ambiziosa, con giocatori importanti, e sta facendo bene: questo campionato non ti consente mai di rilassarti, sappiamo che ci aspetta una partita ostica ma siamo pronti. Siamo passati attraverso qualche problema a livello di infortuni e condizione; abbiamo tenuto botta e i segnali adesso sono positivi, ma vanno alimentati proseguendo sulla scia delle ultime prestazioni in campionato e in Coppa. Ma come davanti ai problemi non mi abbatto troppo, adesso non voglio esaltarmi troppo, anche perchè non siamo ancora lì davanti come vorremmo essere”.