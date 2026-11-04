Al Milestone Giovanni Guidi in solo tra “Angeli e Demoni”

Giovanni Guidi (foto di Angelo Bardini)

Un cambio di programma improvviso, una nuova proposta musicale e la disponibilità di un artista legato da tempo al Piacenza Jazz Club. Sabato 7 novembre alle ore 21.30, il Milestone Live Club ospiterà Giovanni Guidi in piano solo con Angeli e demoni, un concerto che nasce anche grazie al rapporto di amicizia e stima che lega il pianista al direttore artistico del Club, Angelo Bardini.

Per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, il concerto di Enrico Pieranunzi, inizialmente previsto per la serata, è stato annullato. La necessità di trovare in tempi brevissimi una nuova proposta ha incontrato la disponibilità di Guidi, che ha accettato di raggiungere il Milestone e offrire al pubblico un’esperienza musicale diversa, ma di grande interesse. Sappiamo che molti spettatori attendevano con piacere l’incontro con Pieranunzi e il suo omaggio al repertorio di Ennio Morricone. La proposta di Giovanni Guidi si muove in una direzione differente, ma offre l’occasione di ascoltare da vicino un pianista capace di coniugare sensibilità melodica, libertà espressiva e una forte personalità interpretativa. Il legame con il Piacenza Jazz Club non è nuovo: Guidi ha suonato più volte al festival, costruendo nel tempo un rapporto di vicinanza con il Club e con il suo pubblico. È anche questa familiarità, insieme alla stima reciproca, ad aver reso possibile una sostituzione organizzata in tempi eccezionalmente rapidi.

Nel suo progetto in piano solo Guidi intreccia composizioni originali e riletture di autori come Brian Eno e Tom Waits, muovendosi tra momenti di quiete, aperture liriche e passaggi di maggiore intensità. Il risultato è un percorso musicale in cui ogni brano può trasformarsi, seguendo l’ispirazione del momento e il dialogo tra scrittura e improvvisazione. Il titolo Angeli e demoni richiama il confronto tra dimensioni opposte: luce e ombra, tensione e abbandono, inquietudine e serenità. Il pianoforte diventa così lo strumento di un racconto senza una trama prestabilita, capace di passare da atmosfere raccolte a momenti più intensi, fino a ritrovare un contatto con la dimensione quotidiana. La musica di Guidi invita ad ascoltare senza percorsi obbligati, lasciandosi accompagnare da un interprete che sa dare forma alle proprie idee con sensibilità e immaginazione. Come ha sottolineato Enrico Rava: il suo modo di suonare è guidato da un profondo senso estetico e da una costante capacità di sorprendere. Il Piacenza Jazz Club ringrazia Giovanni Guidi per la disponibilità e il pubblico per la comprensione, dando appuntamento a sabato per una serata che, pur nata da un imprevisto, conserva al centro ciò che conta: la musica dal vivo e l’incontro tra artisti e ascoltatori.