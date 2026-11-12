Parata di chef al Municipale: si svelano le nuove Stelle della Guida Michelin DIRETTA

Dopo Modena e Parma, la Guida Michelin Italia completa il suo tris di presentazioni in Emilia Romagna a Piacenza, già palcoscenico della presentazione della “Rossa” sette anni fa. Il Teatro Municipale ospita nella mattina di giovedì 12 novembre, il lancio ufficiale della 72esima edizione della versione italiana della celebre Guida, alla presenza di chef e operatori del settore. Presenti tra gli altri Antonino Cannavacciuolo, Luca Bottura, Davide Oldani e Jessica Rosval.

Nel suo discorso la Rosval, già premiata come migliore chef donna del mondo, ha sottolineato: “Sedersi attorno a un tavolo o lavorando insieme in cucina, è così che scopriamo come le differenze possono arricchirci, in tutti i nostri progetti lavoriamo con un sentimento concreto, l’inclusione non è solo aprire una porta ma fare in modo che quando entra una persona ha tutto lo spazio per esprimere il proprio potenziale. E’ molto importante non confondere mai la mancanza di opportunità con la mancanza di capacità”.

La cerimonia presentata da Barbara Pedrotti viene trasmessa in diretta streaming . Si è aperta con un video emozionale su Piacenza con le sue eccellenze enogastronomiche e culturali. Nel suo saluto il sindaco Katia Tarasconi ha affermato: “E’ un privilegio enorme poter avere qui delle star vere e proprie, che seguiamo in tv e sui social, che fanno un lavoro enorme per far conoscere l’Italia. E’ poi un privilegio enorme poter far conoscere la nostra città, che ha tanto da dire”. Ricordato anche Georges Cogny, che è stato il maestro di tante stelle Michelin. Uno dei premi per i migliori dolci, “Passion Dessert” è stato assegnato dall’azienda piacentina Molino Dallagiovanna.

Oltre alle tradizionali Stelle Michelin 2027, al “Municipale” vengono assegnati anche i premi speciali ed il riconoscimento Passion Dessert, conferito ai ristoranti che offrono una vera e propria esperienza per l’alta qualità della proposta dei dessert. La presentazione della Guida Michelin 2027 è organizzata in collaborazione con gli Assessorati Regionali ad Agricoltura e Turismo dell’Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Emilia, Comune di Piacenza, ed Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna. Dal giorno precedente la presentazione piacentina, partirà un Educational tour a tema Food Valley e Cultura, che coinvolgerà una decina di media internazionali provenienti da USA, UK, paesi DACH (Germania, Austria, Svizzera), Francia, Polonia e mercati asiatici, con degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche regionali e visite alle realtà partner dell’iniziativa. L’Educational Tour è organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna con la collaborazione di Visit Emilia, Comune di Piacenza e aziende partner.