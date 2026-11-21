Archiviato il successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Sir Susa Vim Perugia, vincitrice una settima fa della Supercoppa, nella gara valida per la sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca. L’incontro è in programma domani, domenica 22 novembre alle ore 18 (diretta su Rai Sport e VBTV) al PalabancaSport di Piacenza. Si va verso il sold out, rimangono a disposizione ancora pochissimi biglietti, domani la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 17.

Una sfida di grande prestigio attende la formazione biancorossa, chiamata a misurarsi con una delle squadre di riferimento della pallavolo italiana ed europea. Quello tra Piacenza e Perugia è ormai un confronto consolidato ai vertici del movimento nazionale, capace negli anni di offrire incontri di elevato contenuto tecnico e agonistico. Per la squadra guidata da coach Dante Boninfante, l’appuntamento rappresenta un importante test nel percorso di crescita intrapreso in questa stagione. I biancorossi cercheranno di dare continuità ai risultati e alle prestazioni offerte nelle prime giornate di campionato, facendo leva sul sostegno del pubblico del PalabancaSport. L’incontro assume particolare rilevanza anche in chiave classifica, in una SuperLega che continua a confermarsi tra i campionati più competitivi e spettacolari a livello internazionale.

Dante Boninfante: (allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “La forza di Perugia è sotto gli occhi di tutti, l’ultima performance in Supercoppa ne è la dimostrazione più ampia. Ci attende una partita di altissimo livello, affronteremo la gara con grande umiltà e la curiosità di vedere a che punto siamo contro una, se non la formazione più forte d’Europa. Dovremo avere tanta continuità di rendimento e la capacità di esprimere il nostro miglior volley per tutta la durata dell’incontro con fiducia nelle nostre qualità. Stiamo lavorando bene in settimana concentrandoci sugli aspetti che possono permetterci di essere competitivi contro un avversario di questo valore, giochiamo davanti al nostro pubblico e questo potrà darci una spinta in più. Dovremo essere bravi a gestire i momenti importanti del match e a rimanere lucidi nei passaggi decisivi”.

L’avversario Sir Susa Scai Perugia

Dall’altra parte della rete c’è Sir Susa Scai Perugia che dopo aver messo a segno la scorsa stagione “Il Grande Slam”, con la conquista di Supercoppa, Mondiale per Club, Scudetto e Champions League, in questa stagione ha già messo in bacheca la Supercoppa. Nuova la diagonale con Simone Giannelli insieme all’opposto belga new entry Ferre Reggers. Il suo vice è David Kollator mentre al centro, reparto in cui entra il classe 2000 Giovanni Sanguinetti, ci sono i confermati Agustin Loser, Sebastian Solè e Federico Crosato. Il reparto degli schiacciatori è trainato dalla coppia Kemil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi e completato dai nuovi volti di Seyed Matin Hosseini e Mathis Henno. La seconda linea è affidata a due giovanissimi: a cominciare dalla new entry ed ex biancorosso, Luca Loreti e dal confermato Marco Gaggini. Giovanissimo anche il secondo palleggiatore Stefano Cappadona, pronto a vivere il suo esordio assoluto nella massima serie. Invariato lo staff tecnico guidato da Angelo Lorenzetti affiancato dal suo vice Massimiliano Giaccardi. Massimo Colaci è entrato nella dirigenza del club nel ruolo di Direttore Tecnico.

Luca Loreti (libero Sir Susa Scai Perugia): “Sicuramente sarà una partita difficile: andiamo a giocare contro Piacenza che è una squadra molto giovane, ma abbiamo visto che sa stare molto bene in campo e lo sta dimostrando. Tecnicamente e tatticamente sarà una partita ostica, ma noi vogliamo andare lì e giocare come sappiamo fare e cercare di vincere la partita”.

PRECEDENTI: 22 (2 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 20 successi Sir Susa Scai Perugia).

EX: Gianluca Galassi a Perugia nella stagione 2018-2019; Dragan Travica a Perugia nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022; Luca Loreti a Piacenza nelle stagioni 2024-2025 e 2025-2026.

A caccia di record:

In carriera tutte le competizioni: Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 2 muri vincenti ai 300; Josè Miguel Gutierrez (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 20 attacchi vincenti ai 1000; Sebastian Solé (Sir Susa Scai Perugia) – 20 punti ai 3000; Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia) – 5 muri vincenti ai 600.

SuperLega Credem Banca 2026-2027

6ª giornata

Acqua Sant’Anna Cuneo – Rana Verona 3-1 (23-25, 25-21, 25-21. 27-25)

Domenica 22 novembre 2026, ore 17

Allianz Milano – Itas Trentino

Domenica 22 novembre 2026, ore 18

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza

Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Sir Susa Scai Perugia

Domenica 22 novembre 2026, ore 19

Valsa Group Modena – Cisterna Volley