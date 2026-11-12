Al Politeama “Facciamo cinema”, documentario dedicato all’esperienza di Famiglia Nuova

Un laboratorio cinematografico nato all’interno della comunità terapeutica “Fontane di Cornovecchio” gestita dalla cooperativa Famiglia Nuova diventa un documentario emozionante sulla forza dell’arte, della condivisione e della scoperta di sé. La proiezione evento si terrà a Piacenza, presso il Politeama di via San Siro 7, alle 21 del 19 novembre prossimo. Il film, della durata di circa 40 minuti, racconta l’esperienza di un laboratorio cinematografico che ha coinvolto ospiti e operatori della struttura in un percorso creativo e umano capace di andare ben oltre la semplice realizzazione di un’opera audiovisiva. Attraverso interviste intime, momenti di backstage e i cortometraggi ideati e interpretati dagli stessi partecipanti, FACCIAMO CINEMA mostra come il cinema possa diventare uno strumento di espressione personale, crescita e riscatto. Partendo da un’iniziale diffidenza, i protagonisti si mettono gradualmente in gioco, abbattendo barriere e pregiudizi per scoprire nella recitazione uno spazio autentico di libertà e condivisione.

L’idea del progetto nasce da Sofia Tansini, operatrice della comunità, che aveva immaginato inizialmente un percorso fotografico dedicato al racconto della vita all’interno della struttura. Durante i primi incontri, però, il filmmaker e fotografo Francesco Grecchi ha colto l’opportunità di ampliare l’orizzonte creativo della proposta, trasformandola in una vera e propria esperienza cinematografica. “Perché non facciamo un film?”, è stata la domanda da cui tutto ha avuto inizio. Da quella che poteva sembrare una sfida ambiziosa è nato un programma articolato in cinque giornate di laboratorio, durante le quali i partecipanti hanno potuto sperimentare tutte le fasi della produzione cinematografica. I primi passi sono stati compiuti attraverso dei “finti provini”, costruiti come autentici casting, fino ad arrivare alla scrittura e alla realizzazione di cortometraggi originali pensati e interpretati dai ragazzi della comunità. “La cosa più entusiasmante è stata scoprire insieme a loro quanto talento nascosto e inespresso ci fosse”, racconta Grecchi. “Giornata dopo giornata l’entusiasmo è cresciuto in modo sorprendente, trasformando un semplice laboratorio in un’esperienza collettiva di forte impatto umano”.