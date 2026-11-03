Al President vanno in scena le truffe per imparare a proteggersi
Sul palco saliranno gli attori della Compagnia Filodrammatica “Gari Battini”, ingresso libero
Al President vanno in scena le truffe. Obiettivo: imparare a proteggersi e a superare le conseguenze emotive di un raggiro
Giovedì 5 novembre, con inizio alle 15, al Teatro President di via Manfredi, “Truffe in scena”. L’iniziativa, rivolta in particolare alle persone anziane ma anche ai loro familiari, è organizzata da Csv Emilia e promossa dall’Amministrazione comunale, in particolare grazie alla sinergia tra Ufficio Attività Socioricreative per la terza età e Corpo di Polizia Locale.
Sul palco saliranno gli attori della Compagnia Filodrammatica “Gari Battini”, per rappresentare in una serie di sketch alcune situazioni tipicamente associate ai tentativi di raggiro di cui tutti possiamo essere vittima. A commentare i diversi scenari, accanto agli agenti della Polizia Locale – che spiegheranno quali precauzioni si possano adottare per prevenire gli illeciti – sarà presente anche lo psicologo Giuseppe Rocca, chiamato ad approfondire le conseguenze emotive per chi subisce una truffa, illustrando come si possa superare la paura e, anche grazie al supporto dei propri affetti più cari, ritrovare la serenità quotidiana.
La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti i cittadini interessati.