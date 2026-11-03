Al President vanno in scena le truffe per imparare a proteggersi

Al President vanno in scena le truffe. Obiettivo: imparare a proteggersi e a superare le conseguenze emotive di un raggiro

Giovedì 5 novembre, con inizio alle 15, al Teatro President di via Manfredi, “Truffe in scena”. L’iniziativa, rivolta in particolare alle persone anziane ma anche ai loro familiari, è organizzata da Csv Emilia e promossa dall’Amministrazione comunale, in particolare grazie alla sinergia tra Ufficio Attività Socioricreative per la terza età e Corpo di Polizia Locale.