Oltre 110 studenti degli istituti superiori Raineri-Marcora e Marconi hanno riempito giovedì 19 novembre l’Aula Magna del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora per partecipare a “Future Skills – Le competenze che fanno crescere l’agroalimentare”. L’appuntamento piacentino rientra nel progetto di promozione territoriale Food Valley on Stage, promosso dalla Fondazione ITS Tech&Food Academy con il contributo della Camera di Commercio dell’Emilia, e realizzato in stretta sinergia con il Campus Raineri-Marcora e Confindustria Piacenza, in continuità con le attività del Patto educativo di comunità del territorio piacentino e lo sviluppo della filiera formativa 4+2.

IL LEGAME CON LE IMPRESE – A illustrare la missione dell’iniziativa è stata Barbara Melegari, Responsabile Orientamento e Progettazione di ITS Tech&Food Academy: «abbiamo promosso quest’iniziativa per spiegare agli studenti quali opportunità può offrire loro il settore agroalimentare. Il nostro obiettivo è far capire ai giovani che il mondo del food è dinamico e ricco di occasioni, soprattutto sui temi della transizione ecologica e della sostenibilità: vogliamo raccontare nel concreto come queste tendenze diventino realtà quotidiana nelle aziende, nelle nostre aule ITS e costituiscano un solido sbocco professionale per il futuro». Alessandro Molinari, Referente Area Relazioni Industriali ed Education di Confindustria Piacenza, ha evidenziato il bisogno del sistema imprenditoriale di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro anche attraverso percorsi tecnici altamente professionalizzanti come quelli offerti dagli ITS, questo perché «occorre ampliare il bagaglio di competenze verticali, capire che cosa cerca davvero il territorio e focalizzarsi sugli interessi educativi che possono collimare con le esigenze reali delle aziende piacentine, preparando i giovani alle sfide lavorative di oggi e di domani».

L’EVENTO – A guidare i lavori, coordinando i due panel tematici, è stato Gian Luca Rocco, Direttore del quotidiano Libertà, che ha invitato i ragazzi a riflettere su come le diverse materie studiate a scuola – dall’agraria alla chimica fino alla ristorazione – si integrino lungo la filiera agroalimentare. La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Alberto Mariani, Dirigente scolastico del Campus Raineri-Marcora, che ha dato il benvenuto alle classi sottolineando il valore della collaborazione tra scuola, imprese e filiera 4+2 per costruire scelte funzionali non solo al singolo studente ma all’intera comunità, evidenziando come l’istituto punti su impegno, responsabilizzazione e capacità di cogliere gli sviluppi tecnici e tecnologici. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato l’Assessore alle Politiche giovanili Mario Dadati, che ha evidenziato l’importanza di far sedere allo stesso tavolo gli enti impegnati nel futuro dei ragazzi: «in un modello piacentino come il Patto di comunità, che coinvolge oltre cento realtà e dialoga con la filiera tecnico-professionale 4+2, le sfide complesse diventano un’opportunità per rinnovare la nostra tradizione: la competenza reale diventa così la vera infrastruttura necessaria per essere protagonisti delle innovazioni».

I DUE PANEL: TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE – Il cuore dell’evento si è articolato in due sessioni di approfondimento. Nel primo panel, dedicato alla transizione ecologica, Sergio Gatti, Docente dell’Università Cattolica di Piacenza e di ITS Tech&Food Academy, ha inquadrato le sfide dell’Agenda 2030 e della sostenibilità: «la transizione ecologica significa fare di più con meno, valutare i processi in modo verificabile e costruire il proprio futuro. Innovare vuol dire cambiare, e per cambiare servono giovani più informati, consapevoli e preparati: non sarà soltanto il loro futuro, ma anche il nostro». Il secondo panel ha invece acceso i riflettori sulla transizione digitale grazie all’intervento di Giovanni Turri, Ingegnere, Consulente e Collaboratore di IFAB (International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, partner didattico di ITS Tech&Food), che ha mostrato le applicazioni concrete di sensori, analisi dei dati e Intelligenza Artificiale lungo l’intera filiera – dall’agricoltura di precisione alla riduzione degli sprechi fino al risparmio energetico – evidenziando come la tecnologia richieda sempre persone capaci di interpretare i dati e prendere decisioni.

A rendere ancora più concreto il dialogo sono state le testimonianze aziendali di Anna Muselli, Titolare del Salumificio San Carlo Spa. e Membro Tecnico per la Delega all’internazionalizzazione e attrazione degli investimenti esteri del Consiglio di Presidenza di Confindustria Piacenza, intervenuta in entrambi i panel per raccontare sia l’impegno storico dell’azienda sul fronte ambientale sia l’importanza della tracciabilità e delle tecnologie digitali per garantire una qualità costante, ricordando ai ragazzi che passione e attitudine restano i prerequisiti fondamentali per approcciare il lavoro. Il ponte tra formazione e impresa è stato infine testimoniato dalle esperienze dirette degli studenti al secondo anno dei percorsi ITS Tech&Food Academy- Ludwig Maggi del corso Food Development e Matteo Storti del corso Food Tech – e dai contributi dei docenti Giovanni Mutti, Docente e Collaboratore del dirigente dell’Istituto Marconi e Marco Francolini, Referente della sede di Castel San Giovanni del Raineri-Marcora, che ha ricordato l’attivazione della filiera 4+2 con ITS Tech&Food Academy sulle sedi di Piacenza, Castel San Giovanni e Cortemaggiore, dove già dal primo anno si affrontano materie legate all’Agricoltura 4.0.