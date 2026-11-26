La formazione biancorossa è inserita nel Girone B insieme ad ASD CUS Verona Sitting Volley, ASD Sitting Volley Brembate Sopra e Scuola di Pallavolo Fermana ASD. Il campionato italiano si articola in quattro gironi. Nella prima fase, ogni squadra partecipante ospiterà un concentramento e, al termine di ciascun appuntamento, verrà aggiornata la classifica secondo il seguente sistema di punteggio: tre punti per la vittoria per 3-0 o 3-1, due punti per la vittoria per 3-2, un punto per la sconfitta per 2-3 e nessun punto in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, in programma il 6 e 7 marzo 2027. Le quattro squadre vincitrici si qualificheranno alla Final Four, che assegnerà lo scudetto nel fine settimana del 10 e 11 aprile 2027. Il secondo concentramento del Girone B si svolgerà a Verona, con la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley che osserverà il turno di riposo. Il terzo appuntamento è invece in programma il 9 gennaio 2027 al PalabancaSport di Piacenza, mentre il quarto concentramento si terrà a Fermo nel mese di febbraio 2027.