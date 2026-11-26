Al via il campionato della Gas Sales Bluenergy Sitting Volley
Domenica 29 novembre alla Palestra Comunale di Barzana si disputerà il primo concentramento della stagione, valido per la prima giornata di campionato
La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley, vicecampione d’Italia, è pronta a dare il via al campionato italiano maschile di Serie A1. L’esordio è in programma domenica 29 novembre alla Palestra Comunale di Barzana, in provincia di Bergamo, dove si disputerà il primo concentramento della stagione, valido per la prima giornata di campionato.
La formazione biancorossa è inserita nel Girone B insieme ad ASD CUS Verona Sitting Volley, ASD Sitting Volley Brembate Sopra e Scuola di Pallavolo Fermana ASD. Il campionato italiano si articola in quattro gironi. Nella prima fase, ogni squadra partecipante ospiterà un concentramento e, al termine di ciascun appuntamento, verrà aggiornata la classifica secondo il seguente sistema di punteggio: tre punti per la vittoria per 3-0 o 3-1, due punti per la vittoria per 3-2, un punto per la sconfitta per 2-3 e nessun punto in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun girone accederanno ai quarti di finale, in programma il 6 e 7 marzo 2027. Le quattro squadre vincitrici si qualificheranno alla Final Four, che assegnerà lo scudetto nel fine settimana del 10 e 11 aprile 2027. Il secondo concentramento del Girone B si svolgerà a Verona, con la Gas Sales Bluenergy Sitting Volley che osserverà il turno di riposo. Il terzo appuntamento è invece in programma il 9 gennaio 2027 al PalabancaSport di Piacenza, mentre il quarto concentramento si terrà a Fermo nel mese di febbraio 2027.
Il 16 e 17 gennaio 2027 la squadra biancorossa sarà inoltre impegnata in Francia, a Caen, per la EuroSilver League. La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è stata inserita nel Gruppo A insieme a Caen Volley Ball, Scuola di Pallavolo Fermana e Leipziger BRS. Le prime due classificate del girone e la migliore terza accederanno alla fase Gold, in programma a Lione dal 16 al 18 aprile 2027.
Roster: Davide Aielli Chiesa, Stefano Belfiore, William Brasina, Simone Burzacchi, Gabriele Camisa, Federico Comparoni, Angelo Gelati, Madi Kante, Giuseppe La Montagna, Pierluigi Mancino, Giovanni Monteverdi, Luigi Russo, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri. All. Giovanni Marani, Vincenzo Gagliardi. Dirigente: Diletta Del Prete.
IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
Domenica 29 novembre, alla Palestra Comunale di Barzana.
Ore 14: ASD Sitting Volley Brembate Sopra vs ASD CUS Verona Sitting Volley
Ore 15.30: ASD CUS Verona Sitting Volley vs Gas Sales Bluenergy Sitting Volley
Ore 17: Gas Sales Bluenergy Sitting Volley vs ASD Sitting Volley Brembate Sopra
Riposa: Scuola di Pallavolo Fermana ASD