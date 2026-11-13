Al via il piano di potature stagionali: ecco le strade di Piacenza interessate fino a gennaio

Per consentire alle squadre di operare in sicurezza, le eventuali chiusure al traffico saranno limitate ai tratti di strada interessati dalle potature e comunicate di volta in volta alla cittadinanza

Prenderanno il via a breve le potature stagionali, uno degli interventi con cui il Comune di Piacenza si prende cura ogni anno del patrimonio arboreo cittadino. Il Servizio Verde e Decoro Urbano coordinerà i lavori nei parchi e lungo i viali alberati. Per consentire alle squadre di operare in sicurezza, le eventuali chiusure al traffico saranno limitate ai tratti di strada interessati dalle potature e comunicate di volta in volta alla cittadinanza.

Entro gennaio 2027 si concluderanno i lavori del programma di manutenzione straordinaria 2025, che interessano via Lanza, via Nasolini, piazzale Genova e via Palmerio. Per il programma 2026, che si concluderà nel corso del 2027, il Servizio Verde ha individuato le strade e i parchi in cui prevede di intervenire in questa stagione. Le potature potranno proseguire fino al 15 marzo 2027, nel rispetto delle indicazioni per la tutela dell’avifauna e delle buone pratiche arboricolturali. Il numero di interventi che si riuscirà a completare entro quella data dipenderà dall’avanzamento dei lavori.