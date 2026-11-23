Una precedente edizione di MyMentor

Prende il via martedì 24 novembre, in Università Cattolica del Sacro Cuore, MyMentor. Per il dodicesimo anno studenti e studentesse dell’Ateneo Piacentino avranno la possibilità di essere affiancati da professionisti, imprenditori, manager, lungo un percorso arricchente per entrambi. Da un lato laureandi magistrali, Mentee, delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Scienze agrarie, alimentari e ambientali avranno la possibilità da qui ai prossimi mesi di essere accompagnati nel mondo delle professioni e di acquisire preziose competenze. Dall’altra i Mentor che affiancheranno studentesse e studenti dell’Ateneo Piacentino potranno trarre nuove energie, porsi in un’ottica differente, acquisire diversi punti di vista.

Martedì, alle 18 e 30 nel Centro Congressi dell’Università Cattolica è previsto il saluto di apertura di MyMentor 2030 la cui linea guida sarà Percorsi di Sviluppo Sostenibile e Inclusivo. Durante la cerimonia di apertura, Kick Off Meeting 2026/2027, si terrà l’abbinamento tra Mentor e Mentee. Il percorso continuerà nei prossimi mesi con incontri individuali, workshop tematici, sessioni di peer mentoring e opportunità di interazione virtuale, consentendo ai partecipanti di personalizzare il percorso in base ai propri interessi e obiettivi di carriera tra professionisti e laureandi.