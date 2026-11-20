Al via l’inventario, chiusure del punto di distribuzione farmaci a Fiorenzuola
20 novembre 2026 | 11:36
A partire dalle 13 di giovedì 26 novembre 2026 e per l’intera giornata di venerdì 27 novembre
L’azienda sanitaria di Piacenza informa la cittadinanza che, per consentire lo svolgimento delle procedure inventariali, il punto di distribuzione diretta dei farmaci di Fiorenzuola resterà chiuso al pubblico a partire dalle 13 di giovedì 26 novembre 2026 e per l’intera giornata di venerdì 27 novembre. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 30 novembre 2026.