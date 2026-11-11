Al via una lunga fase perturbata, tregua dalla pioggia solo sabato

Gli effetti del Niño sull’Europa iniziano a manifestarsi in modo sempre più evidente proprio in questi giorni. Il quadro atmosferico sul continente e sul Mediterraneo si sta infatti configurando secondo uno schema ben noto agli appassionati di meteorologia: un flusso occidentale particolarmente vivace, alimentato da un Atlantico in grande spolvero, capace di pilotare una serie di perturbazioni verso gran parte dell’Europa centro-occidentale e l’Italia. Il risultato sarà un periodo caratterizzato da frequenti passaggi perturbati, intervallati solo da brevi pause, con una circolazione che favorirà l’afflusso di masse d’aria decisamente miti per il periodo. Al nord il tempo risulterà tipicamente autunnale, con cieli spesso grigi, umidità elevata e precipitazioni a più riprese, questa situazione potrebbe protrarsi almeno fino a domenica 22 novembre, ma forse anche a fine mese.

Giovedì 12 novembre, una nuova perturbazione dovrebbe interessare diverse regioni italiane. Da quel momento le giornate piovose potrebbero diventare numerose, soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle regioni settentrionali. Particolarmente esposte appaiono Liguria, est Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, aree che si troveranno più direttamente lungo la traiettoria delle correnti occidentali umide provenienti dall’Atlantico. Piogge intense e rovesci sula Liguria; piogge sparse di moderata intensità su Lombardia, Piacentino, Parmense; Veneto e Friuli; più sporadiche e meno intense le piogge sul Piemonte, specie la parte occidentale. Rovesci intensi sull’Appennino Tosco-Emiliano ed il settore Apuano.

Venerdì 13 novembre la perturbazione si sarà spostata verso levante, ma sull’Italia avremo un tempo ancora instabile per via della retroguardia della perturbazione medesima che agirà soprattutto sulle regioni centrali, con acquazzoni anche di una certa intensità. Al nord avremo rovesci sulla Liguria centro-orientale, il sud-est della Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto ed il Friuli nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare fino ad una completa cessazione delle piogge su tutti i settori in serata. Sul resto del settentrione tempo asciutto o piogge poco probabili.

Una massa d’aria di origine artica, diretta prevalentemente verso l’Europa orientale, riuscirà tra venerdì 13 e domenica 15 ad influenzare marginalmente anche il nord Italia. Si tratterà di un’incursione fredda limitata nel tempo sufficiente a produrre una sensibile flessione delle temperature, soprattutto in montagna, brevi rovesci di neve nella prima fase e condizioni favorevoli per il ritorno di qualche nevicata di addolcimento sulle Alpi occidentali nella giornata di domenica 15. Alle spalle del fronte il tempo tenderà rapidamente a migliorare, con schiarite sempre più ampie che risulteranno particolarmente evidenti in montagna. L’afflusso d’aria fredda favorirà inoltre un generale calo delle temperature, più marcato alle quote medio-alte, dove l’atmosfera assumerà caratteristiche decisamente più invernali. Gli effetti del raffreddamento saranno maggiormente percepibili tra sabato e domenica, quando lo zero termico è previsto in calo fino a circa 1500 metri sulle Alpi e scenderà localmente sino a 1200m sulle montagne del nord-est, con picchi di -3°C a 1500m sul settore dolomitico.

Sabato 14 novembre al nord tempo asciutto, tranne qualche locale precipitazione sul Piemonte occidentale. Tempo soleggiato al Nord, spiccatamente instabile con piogge e schiarite sul Centro-Sud peninsulare e in Sardegna. Domenica 15 novembre piogge deboli al nord sparse in pianura, dove si avrà anche un calo termico, freddo al primo mattino al Centro-Nord, gelate sulle vallate alpine, deboli in aperta campagna al Nord. Lunedì 16 novembre in arrivo perturbazione. Tempo che peggiora al Nord e sui settori tirrenici fino in Campania. Asciutto sul resto sui settori adriatici centro meridionali. Martedì 17 novembre in attesa di una nuova perturbazione che arriverà in serata, pioverà sulla Campania e sulle zone attorno ad essa.

IN DETTAGLIO a Piacenza dal 12 al 17 novembre 2026 sarà segnato da una spiccata variabilità atmosferica, con una fase iniziale molto piovosa seguita da una breve pausa più asciutta nel fine settimana e da un nuovo calo termico accompagnato da piogge all’inizio della prossima settimana.

Giovedì 12 novembre giornata fortemente perturbata con piogge diffuse e rovesci fin dal primo mattino. Le precipitazioni risulteranno più intense nel corso del pomeriggio, con temperature pressoché stazionarie tra 10° e 11° e umidità molto elevata.

Venerdì 13 novembre residua instabilità al mattino con possibili piovaschi deboli, seguiti da graduali schiarite e cieli parzialmente nuvolosi dal pomeriggio. Le temperature massime subiranno un temporaneo rialzo fino a 15° – 16°, mentre le minime scenderanno intorno ai 6° in serata.

Sabato 14 novembre pausa asciutta con cielo parzialmente soleggiato durante il giorno, seppur con possibili foschie mattutine. Clima più frizzante con valori compresi tra 6° e 12°.

Domenica 15 novembre aumento della nuvolosità con cielo coperto per gran parte della giornata e basso rischio di pioggia diurno. Le temperature massime caleranno ulteriormente fermandosi intorno ai 9°, con minime sui 6°.

Lunedì 16 novembre cielo molto nuvoloso o coperto con probabilità di piogge deboli soprattutto nelle ore centrali, seguite da parziali schiarite in serata. Temperature rigide tra 6° e 9°.

Martedì 17 novembre nuovo peggioramento con cielo coperto e piogge in intensificazione dal pomeriggio fino a sera. Clima tipicamente invernale con minime intorno ai 6° e massime sugli 8°.