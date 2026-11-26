Diversi interventi dei vigili del fuoco nella mattinata del 26 novembre per alberi caduti o pericolanti tra Piacenza e provincia. Il forte vento e la pioggia hanno creato situazioni di pericolo e in alcuni casi le piante sono crollate su spazi pubblici, come accaduto a barriera Torino dove il tronco si è spezzato e l’albero è precipitato sulla sede stradale. Danni ad alcune auto parcheggiate in via Trebbia dove sono cadute le piante nei pressi di un posteggio. Vigili del fuoco al lavoro anche a Castelsangiovanni per un albero secolare danneggiato a causa del forte maltempo e in alcuni paesi della Val Trebbia. Nelle foto alcuni degli interventi della giornata.