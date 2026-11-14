Alessandro Borghese e 4 Ristoranti tornano a Piacenza lungo la Via Francigena

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti tornano a Piacenza, dopo la puntata dedicata ai migliori agriturismi del territorio . Questa volta l’itinerario l’ha già tracciato la storia: è quello della Via Francigena, nel tratto compreso tra la provincia di Parma, a Medesano, per poi spostarsi ad Alseno, Fiorenzuola e approdare a Calendasco.

Un percorso dedicato alle tradizioni enogastronomiche condivise tra Parma e Piacenza, spesso oggetto di accesi dibattiti. “Tra Parma e Piacenza l’accoglienza ha il profumo della torta fritta, dei salumi e del brodo che cuoce piano – scrive Borghese sui suoi canali social -. E poi gli anolini in brodo, con la sfoglia all’uovo e ripieni che cambiano da un paese all’altro, secondo ricette tramandate in famiglia. Nel Piacentino si prepara il brodo «in terza», a Parma anche quello «in quarta». Qui basta nominare gli anolini per accendere una discussione…e a me toccherà assaggiarli tutti!”.