“All In One”, una sola salute per il Karamoja: acqua, cure e bestiame più protetto

Per una famiglia karimojong, un pozzo funzionante significa acqua sicura. Una latrina significa prevenire malattie. Un operatore veterinario vicino significa proteggere il bestiame, fonte di cibo e reddito. Sono i cambiamenti al centro di “All In One“, il progetto che ha unito salute umana, animale e ambientale nei distretti di Moroto e Napak, nel nord-est dell’Uganda. I risultati saranno presentati martedì 10 novembre alle ore 11, nell’aula Y dell’Università Cattolica, Campus di Piacenza, all’incontro «ALL IN ONE – Una sola salute, un futuro condiviso» (AID 012590/04/1). Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), il progetto è coordinato da Africa Mission Cooperation and Development ETS, con Medici con l’Africa Cuamm e partner scientifici e locali.

Nelle 70 manyatta coinvolte (insediamenti delle famiglie pastorali karimojong), 71 pozzi riabilitati hanno restituito a oltre 10.000 persone l’accesso all’acqua sicura. A giugno 2026 erano state costruite 210 latrine e formati 83 comitati comunitari per la gestione delle fonti idriche. Undici villaggi hanno ottenuto la certificazione «Open Defecation Free», che attesta l’abbandono della defecazione all’aperto. La conoscenza dei benefici del lavaggio delle mani con acqua e sapone è cresciuta dal 61,4% al 76,58% nelle rilevazioni di progetto. Sul fronte della salute umana, due ospedali e 16 centri sanitari periferici hanno beneficiato di formazione, sostegno alla diagnostica e rafforzamento della sorveglianza sulle malattie infettive e sull’antibiotico-resistenza. Negli ospedali di Matany e Moroto i livelli di mortalità intraospedaliera per malattie infettive rilevati dal progetto sono inferiori alla soglia-obiettivo del 20%. L’obiettivo è rendere i servizi più capaci di riconoscere i rischi e intervenire. In Karamoja la salute degli animali è anche sicurezza alimentare ed economica per le famiglie. Per questo sono stati formati 25 operatori comunitari di salute animale, vicini agli allevatori; la formazione ha raggiunto oltre 2.600 persone. Tra gennaio e maggio 2026 sono stati vaccinati 4.945 piccoli ruminanti contro la brucellosi, una malattia trasmissibile all’uomo. Sono state inoltre condotte 15.198 analisi su 8.553 campioni animali per guidare la prevenzione.

«La forza di ALL IN ONE sta in uno sguardo unitario, capace di cogliere la complessità della vita delle persone», sottolinea Carlo Ruspantini, direttore di AMCD ETS. «La salute non dipende solo dalla cura del corpo, ma anche dall’ambiente e dagli animali con cui condividiamo la vita. Occorre valorizzare le differenze, mettere insieme competenze e approcci diversi, uniti dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Come organizzazione che affonda le proprie radici nella proposta di vita di Cristo, riconosciamo anche una quarta dimensione: la salute dello spirito. Valorizzare il bene e la bellezza presenti in ogni persona significa alimentare la responsabilità verso sé stessi, gli altri, l’ambiente come casa comune e gli animali come compagni di viaggio». Cresce anche l’autonomia delle comunità: 70 gruppi di risparmio e credito VSLA (Village Savings and Loan Association) hanno coinvolto 1.209 persone, mentre 24 manyatta hanno avviato attività produttive legate all’allevamento. Pozzi gestiti localmente, competenze e opportunità economiche sono il lascito del progetto: comunità più capaci di prendersi cura di sé anche in futuro.