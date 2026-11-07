Alla Casa della Comunità di Podenzano mattinata di incontro e prevenzione

La Casa della Comunità di Podenzano chiude, per quest’anno, La salute abita qui, il percorso promosso dall’Azienda Usl di Piacenza per far conoscere i servizi sanitari e sociosanitari del territorio e avvicinarli sempre più alle persone. Per questo “arrivederci” operatori e volontari hanno organizzato una mattinata dedicata alla prevenzione, all’informazione e all’incontro tra cittadini e professionisti sanitari che ha visto una gran partecipazione di pubblico e grande soddisfazione per i professionisti.

A fare gli onori di casa, Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante, la senatrice Elena Murelli e il sindaco di Podenzano Riccardo Sparzagni, a cui è stato consegnato il simbolo delle Case della comunità, realizzato dai ragazzi del centro socioriabilitativo diurno Mastro Balocco di Carpaneto: un segno di partecipazione e appartenenza che ha accompagnato il progetto La salute abita qui nelle diverse strutture del territorio, sottolineando il valore di una comunità che si riconosce nei luoghi della cura e della prevenzione. Presenti anche il sindaco di San Giorgio Donatella Alberoni e di Vigolzone Gianluca Argellati che hanno condiviso con cittadini e professionisti questo momento di incontro e valorizzazione della sanità territoriale.

“Essere qui oggi è particolarmente importante, perché le Case della Comunità non devono essere scatole vuote, ma veri punti di riferimento per i cittadini – ha sottolineato la senatrice Elena Murelli – Grazie al Pnrr sono oltre 1.200 le Case della Comunità attive. Ma sono gli operatori, i professionisti e i volontari a dare vita a queste strutture e a renderle capaci di offrire risposte concrete. Quello che fate oggi è importante perché permette ai cittadini di conoscere tutto ciò che viene messo a disposizione, dall’infanzia alla terza età. Il lavoro che fate è straordinario e per questo voglio ringraziarvi, come rappresentante delle istituzioni e come cittadina”. “Vedere così tante persone partecipare è un segnale molto positivo – ha aggiunto il sindaco Sparzagni – Iniziative come questa aiutano la comunità ad avvicinarsi ai servizi e a conoscere meglio le opportunità presenti sul territorio”.

“Per raccontarvi questa Casa della Comunità voglio partire dai suoi numeri – ha quindi aggiunto il direttore di distretto Cattadori – 26 servizi attivi, 16mila prestazioni erogate e oltre 8mila pazienti assistiti. La Casa della Comunità di Podenzano è un punto di riferimento per il territorio che risponde ai bisogni delle persone in tutte le fasi della vita, garantendo una risposta multidisciplinare, assicurando una continuità nell’assistenza e costruendo un collegamento sempre più forte tra ospedale e territorio. La Casa della Comunità non è soltanto un luogo di cura, ma uno spazio nel quale la comunità partecipa e diventa protagonista della propria salute. Pensiamo, per esempio, ai gruppi di cammino e alle attività legate al movimento: la salute va oltre le mura dell’ambulatorio. L’attività fisica contribuisce al benessere della persona, anche sul piano cognitivo. Un ruolo importante è quello del volontariato. Da novembre vogliamo avviare un’attività di accoglienza e orientamento all’interno della struttura, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa e a un progetto realizzato con il Comitati consultivi misti L’obiettivo è creare un’accoglienza nella quale volontari e professionisti lavorino insieme per accompagnare e orientare le persone”.

“Quella di Podenzano è l’ultima tappa di un percorso nato per presentare ai cittadini gli strumenti, i servizi e le professionalità che lavorano ogni giorno nelle Case della Comunità, insieme al prezioso contributo dei volontari – ha concluso Cattadori – Il nostro obiettivo per il prossimo anno sarà continuare a raccontare e ricordare ai cittadini tutto ciò che queste strutture possono offrire”.

Un ringraziamento a tutti i presenti è arrivato anche da Rosanna Guglieri, coordinatore assistenziale della Casa della Salute di Podenzano, Bettola e Carpaneto, che ha ricordato il lavoro dei diversi professionisti attivi nella struttura, dagli operatori dello Sportello unico ai servizi infermieristici, dal punto prelievi alla distribuzione diretta dei farmaci, sottolineando come la Casa della Comunità raccolga competenze e servizi diversi per offrire una risposta il più possibile vicina ai bisogni delle persone.

Tantissime le iniziative messe in campo. Nel corso della mattinata i partecipanti hanno potuto incontrare direttamente gli operatori, visitare gli ambulatori e ricevere informazioni, consigli e valutazioni personalizzate. Un’occasione per parlare di salute anche al di fuori della tradizionale visita medica, approfondire dubbi e conoscere le opportunità di prevenzione e assistenza disponibili sul territorio. La prevenzione è stata al centro delle diverse attività proposte. I cittadini hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i professionisti della Cardiologia per la valutazione del rischio cardiovascolare, e partecipare alle iniziative dedicate alla prevenzione del diabete e alla salute della memoria, con il coinvolgimento di geriatri e psicologi. Spazio anche alla vaccinazione antinfluenzale, alle informazioni sui programmi di screening oncologico e ai consigli per adottare corretti stili di vita. Tra i temi approfonditi anche l’alimentazione, la celiachia e le malattie infiammatorie intestinali, la menopausa e i disturbi della memoria. Le famiglie hanno potuto conoscere le manovre di disostruzione pediatrica attraverso attività dimostrative e informative.