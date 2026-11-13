Alla Cooperativa Infrangibile al via una rassegna dedicata alla medicina di genere

R-esisto collettivo femminista e ControTendenza presentano una rassegna dedicata al tema della medicina di genere, che si svolgerà in Cooperativa Infrangibile (in via Alessandria 16 a Piacenza) a partire sabato 14 novembre per proseguire – con un appuntamento al mese, sempre alle ore 18 – fino a febbraio 2027. “In cammino verso due date importanti, il 25 novembre e l’8 marzo – spiegano i promotori -, nasce un percorso di incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e alla medicina di genere. Quattro appuntamenti per approfondire, confrontarsi e dare spazio a temi spesso poco conosciuti, ma fondamentali per il benessere di tutti”.