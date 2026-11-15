Alla Famiglia Piasinteina un pomeriggio musicale dedicato a Gino Paoli

L’incontro è curato da Ettore Cravedi , che guiderà il pubblico tra gli aneddoti, le ispirazioni e le tessere poetiche che compongono la lunga carriera del musicista ligure.

A dare corpo e voce alle melodie che hanno segnato intere generazioni sarà un ensemble di stimati interpreti e musicisti del panorama locale. Sul palco della Famiglia Piasinteina si alterneranno: Anna Rosa Cortellini, Milly Morsia, Maurizio Pitacco, Mario Schiavi e Maurizio Sesenna, accompagnati al pianoforte da Salvatore Vanella.