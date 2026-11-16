Alla Galleria Alberoni la presentazione del volume su Vincenzo de’ Paoli “L’incanto della carità”

Trecento pagine a colori, con saggi e numerose illustrazioni di suggestivi capolavori dell’arte francese: si tratta del primo studio complessivo e la prima pubblicazione in assoluto mai dedicata al tema. Sarà presentato sabato prossimo 21 novembre, presso la Sala Arazzi della Galleria Alberoni, L’incanto della Carità. Iconografia di san Vincenzo de’ Paoli nell’arte francese tra Settecento e Novecento: un volume di 300 pagine a colori, con numerosi saggi e oltre 430 illustrazioni dei più suggestivi e significativi capolavori artistici francesi dedicati a Vincenzo de’ Paoli, il gigante della Carità, il santo Patrono universale delle opere di Carità della Chiesa.

Il volume, edito da CLV Edizioni Vincenziane e Collegio Alberoni, è stato curato da padre Erminio Antonello, teologo, missionario vincenziano e Angelo Loda, storico dell’arte, conservatore delle collezioni artistiche alberoniane e responsabile settore storico artistico della Soprintendenza di Bergamo e Brescia. Si tratta della prima pubblicazione e del primo studio complessivo in assoluto mai dedicato al tema, al quale una piccola equipe costituita dai curatori, da Umberto Fornasari, Claudia Marchionni e padre Nicola Albanesi, si è dedicata negli ultimi due anni. Un progetto di Opera Pia Alberoni e Collegio Alberoni ideato nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla fondazione della Congregazione della Missione e che rivela l’Istituzione alberoniana protagonista della ricerca iconografica internazionale dedicata al santo della carità e all’iconografia religiosa in genere. Si è trattato infatti di una vera e propria impresa culturale resa particolarmente impegnativa dalla lontananza delle opere collocate, nella gran parte dei casi, in terra francese (la terra madre di Vincent De Paul) e dalla complessità del rinvenimento delle migliori riproduzioni fotografiche o della loro ottimizzazione in fase post produttiva, quest’ultima operazione realizzata da padre Erminio Antonello che firma anche il progetto grafico del volume.

Vincenzo de’ Paoli e la città di Piacenza: un legame plurisecolare – Profondo e plurisecolare è il legame della città di Piacenza con la Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli. Fu infatti il cardinale Giulio Alberoni a scegliere i Missionari vincenziani affidando loro, fin dall’origine, la cura e la responsabilità del suo Collegio, che ancora oggi i sacerdoti di san Vincenzo dirigono e gestiscono.

La presentazione ufficiale del volume

Sabato 21 novembre alle ore 16 in Sala Arazzi, interverranno Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo di Piacenza, Giorgio Braghieri, vice presidente dell’Opera Pia Alberoni, padre Nicola Albanesi Superiore del Collegio Alberoni e i curatori padre Erminio Antonello e Angelo Loda. Nel corso della presentazione, aperta a tutti gli appassionati di arte, storia e spiritualità, sarà proiettato un breve video, realizzato da padre Erminio Antonello che, per parole e immagini, svelerà la genesi dell’iconografia vincenziana nella terra natale di Vincent Depaul, e i capolavori più significativi che ancora oggi, in gran parte, sono visibili nelle basiliche e nelle più importanti istituzioni di Parigi e nelle chiese, cappelle di ospedali ed enti assistenziali, e nelle case vincenziane di tutta la Francia. Concluderà la presentazione un aperitivo offerto a tutti i presenti nel portico della Galleria Alberoni

Un libro per tutti

L’incanto della Carità è un libro destinato davvero a tutti. Potrà essere studiato dagli storici dell’arte e dagli studiosi di storia e iconografia, ma potrà essere letto, sfogliato e apprezzato da chiunque voglia alimentare la propria conoscenza, la propria umanità e spiritualità lasciandosi interpellare dai numerosi capolavori riprodotti e, tramite essi, dal carisma, dalla vita e dalla carità di Vincenzo de’ Paoli. Come scrive padre Erminio Antonello “il gesto amorevole di san Vincenzo, raffigurato nel dipinto di Pierre-Nicolas Brisset (in copertina), che soccorre un povero, o l’abbraccio affettuoso di un gruppo di trovatelli nella scultura di André Lenoir dicono assai più delle parole. Nel mistero delle immagini è racchiuso il nesso tra bellezza e orientamento dell’esistere. Esse non mirano a una qualche efficienza, ma disvelano un senso. Così l’iconografia vincenziana, nel narrare la storia di san Vincenzo, porta in luce il cuore del fatto cristiano, che è l’annuncio di una bella notizia. La notizia che Dio ama la sua creatura e invita a moltiplicare tra gli umani il suo stesso amore di carità. Vi è un’arte tra Settecento e Ottocento che, negli svolazzi di un rococò variopinto, mostra che al centro del cristianesimo vi è la carità. La vediamo concentrata nella figura di Vincenzo il quale ha aperto la vita della contemplazione del povero come potenza di rivelazione”

L’album iconografico

La pubblicazione è costituita da un ricchissimo Album iconografico che illustra le più straordinarie e suggestive opere dedicate a san Vincenzo: dai primi ritratti del santo, realizzati di nascosto dal pittore Simon François di Tours, ai capolavori di Jean François de Troy, Jean Restout, Louis Galloche, Charles Meynier, Jean-Léon Gérôme, Léon Bonnat, Louis Deschamps e numerosi altri, per giungere alle statue di Jean-Baptiste Stouf, Nicolas-Bernard Raggi, Émilien Cabuchet e Alexandre Falguière, e infine alle vetrate che narrano Vincenzo de’ Paoli nelle più importanti chiese di Parigi e di Francia.

I saggi

Aprono il volume alcuni significativi saggi. Padre Erminio Antonello, teologo e missionario vincenziano, approfondisce l’esperienza caritativa di Vincent Depaul nel cuore del Vangelo, Padre Nicola Albanesi, Superiore del Collegio Alberoni, affronta il tema dell’immagine di san Vincenzo nell’intreccio tra narrativa e pittura; padre Luigi Mezzadri, missionario vincenziano, docente emerito di Storia della Chiesa moderna alla Pontifica Università Gregoriana, ricostruisce la storia della Congregazione della Missione dalla fondazione e fino alla seconda metà del XIX, Simone Zurawski, storica dell’arte e docente emerita presso la DePaul University di Chicago, tratteggia i lineamenti dell’iconografia vincenziana nell’arte francese, tematica alla quale Angelo Loda, storico dell’arte, conservatore delle collezioni artistiche alberoniane, studioso di iconografia dei santi, dedica un vero e proprio saggio monumentale, prima mappatura dei capolavori dipinti, scolpiti, incisi e realizzati in vetrate, dedicati al santo nella sua terra madre.

Il volume segue, ad alcuni anni di distanza, I colori della Carità. Iconografia di san Vincenzo de’ Paoli nell’arte italiana tra Settecento e Novecento, pubblicato nel 2018, a cura di Erminio Antonello e Angelo Loda, opera che aveva registrato un significativo apprezzamento tanto da risultare ormai esaurito.

Vincenzo de’ Paoli, la Francia del Grande secolo, il tempo presente – La vita di Vincenzo de’ Paoli è intimamente intrecciata con gli avvenimenti della Francia del Grande Secolo: un intreccio che ha contribuito a dare ossigeno spirituale a una nazione che usciva dalle guerre di religione ed era stravolta da altre guerre per l’egemonia europea, epidemie e carestie. I poveri, “suo peso e suo dolore” – come san Vincenzo era solito dire -, pullulavano nella ricerca affannosa di sopravvivenza, dimenticati dai “grandi”, assorbiti da lotte politiche, e dal clero arroccato sui propri benefici. Egli intercettò il loro grido d’aiuto aprendo orizzonti di speranza. Le sue istituzioni si misero a servizio della povera gente. Il popolo francese non poté dimenticare tutto il bene da lui compiuto e le opere d’arte intesero perpetuarne la memoria.

Tracce di Vincenzo de’ Paoli tra Italia e Francia: una mostra in Sala Arazzi – Accompagna la presentazione dell’importante volume l’esposizione di alcune opere inedite, volumi antichi e oggetti dedicati proprio a Vincent Depaul. All’ingresso della Galleria Alberoni, affianca il dipinto di Johann Bernhard Wittkamp (1820 – 1885) raffigurante San Vincenzo de’ Paoli e i prigionieri condannati alle galere, (acquisito dal Collegio Alberoni ed esposto dallo scorso mese di settembre) la piccola tela di Mauro Conconi (1815-1860) con San Vincenzo esorta le Dame di Carità a donare i loro gioielli per venire in soccorso ai trovatelli, bozzetto del grande dipinto della Pinacoteca Nazionale di Bologna esposto permanentemente a Roma alla Camera dei Deputati. La piccola e preziosa tela è stata rinvenuta recentemente sul mercato antiquario dallo storico dell’arte Angelo Loda. Saranno inoltre esposti i due volumi de La vie de S. Vincent de Paul: instituteur & fondateur des Prêtres de la mission & des Filles de la charité, rara biografia francese di Vincenzo de’ Paoli, della quale è autore Jean Baptiste Bégat (1764-1836), edita anonima a Parigi presso la veuve Hérissant nel 1787 quando l’autore era un giovane abate e membro della congregazione degli oratoriani. Completa la piccola mostra l’esposizione della Pendola a portale, stile impero Carlo X, realizzata nella prima metà dell’Ottocento. L’orologio, in bronzo dorato al mercurio, presenta in bassorilievo Vincenzo de’ Paoli raccoglie e salva i neonati abbandonati, tratta dal celebre dipinto di Nicolas-André Monsiau, prototipo della più emozionante iconografia ottocentesca francese dedicata al santo.

L’incanto della Carità: dentro l’opera

L’iconografia francese di Vincent Depaul

Dai primi ritratti di Simon François di Tours, ai capolavori di Jean François de Troy, Jean Restout e Louis Galloche, Jean-Baptiste Stouf, Charles Meynier, Jean-Léon Gérôme, Léon Bonnat, alle statue di Nicolas-Bernard Raggi, Émilien Cabuchet e Alexandre Falguière, alle vetrate delle più importanti chiese di Parigi e di Francia.

Una presentazione di Angelo Loda

L’iconografia di san Vincenzo in Francia risulta un percorso quanto mai complesso ed affascinante. I padri vincenziani infatti vollero innanzitutto tramandare la vera effige del loro fondatore, che non voleva farsi ritrarre, e solo con l’astuzia riuscirono grazie a Simon François di Tours ad elaborare due prototipi visivi, uno in tenuta di città ed un altro in abito da coro, che permisero di eternare per sempre il viso bonario e sorridente del santo. Innumerevoli furono le repliche pittoriche ed incise di questi due prototipi. In vista della sua beatificazione vennero poi realizzati per la vecchia chiesa parigina di Saint-Lazare gli undici grandi tableaux celebrativi della vita e delle virtù eroiche di Vincenzo affidati ai più importanti pittori francesi del tempo, come per esempio Jean François de Troy e Jean Restout e Louis Galloche, che purtroppo non sono giunti tutti fino ai nostri giorni, ma che ben presto vennero replicati in una serie di stampe che ne decretarono la fortuna in tutta l’Europa. L’iconografia del santo mutò in maniera considerevole con le geniali creazioni di Jean-Baptiste Stouf al quale il re Luigi XVI in persona commissionò alla fine del Settecento una statua del santo che l’artista raffigurò per la prima volta chino a raccogliere alcuni orfanelli. Questa interpretazione in chiave caritativa ed assistenziale del carisma vincenziano segnò tutta la successiva produzione artistica ottocentesca – dipinti, statue e vetrate – presenti un po’ dappertutto in Francia in chiese, cappelle di ospedali ed enti assistenziali, ed ovviamente nelle case vincenziane. Capolavori quali i grandi teleri di Charles Meynier, Jean-Léon Gérôme e Léon Bonnat, le statue di Nicolas-Bernard Raggi, Émilien Cabuchet e Alexandre Falguière, le vetrate dell’atelier Gsell-Laurent e di Émile Hirsch hanno immortalato per sempre la devozione che tutta la Francia a partire dalla Restaurazione tributò a Vincenzo, vero e proprio apostolo della carità e protettore della nazione, la cui immagine diventò col passare dei decenni un’icona sempre più standardizzata, come possiamo evidenziare nelle statue e nei canivet-santini che venivano prodotti a ritmo industriale sul finire del diciannovesimo secolo.

Le ragioni di una ricerca iconografica sulla figura di san Vincenzo De’ Paoli, di padre Erminio Antonello

Nel 2025 ricorrevano 400 anni dalla fondazione giuridica della Congregazione della Missione, nata dalla passione evangelizzatrice e caritativa di san Vincenzo de’ Paoli. La sua storia personale è intimamente intrecciata con gli avvenimenti della Francia del Grande Secolo: un intreccio che ha contribuito a dare ossigeno spirituale a questa nazione che usciva dalle guerre di religione ed era stravolta da altre guerre per l’egemonia europea, epidemie e carestie. I poveri, “suo peso e suo dolore” – come san Vincenzo era solito dire -, pullulavano nella ricerca affannosa di sopravvivenza, dimenticati dai “grandi”, assorbiti da lotte politiche, e dal clero arroccato sui propri benefici. Egli intercettò il loro grido d’aiuto aprendo orizzonti di speranza. Le sue istituzioni sfidarono l’inettitudine del potere e si misero a servizio della povera gente. Il popolo francese non poté dimenticare tutto il bene da lui compiuto e le opere d’arte intesero perpetuarne la memoria. Settanta anni dopo, nel 1729, la Chiesa ne riconobbe il merito ed elevò Vincenzo nel numero dei santi riconosciuti come degni di onore e modello per tutta la Chiesa. La santità delle opere da lui vissuta trovò un’eco nella sensibilità artistica, che ne celebrò le opere buone con una diffusione di immagini sparse in tutta la Francia. A dare l’inizio a questa iconografia fu il desiderio dei suoi missionari di conservare la fisionomia del loro fondatore. Un pittore, introdotto a Saint-Lazare ad insaputa di san Vincenzo – poiché non voleva essere ritratto – poté osservarlo dal vivo e così fissarne i lineamenti. Era l’ultimo anno di vita e la malattia aveva immobilizzato san Vincenzo nella sua stanza di modo che il pittore prescelto, Simon François di Tours, poté lavorare indisturbato in un piccolo laboratorio messo a sua disposizione. Elaborò schizzi, abbozzi e alcune tele che divennero il prototipo per tutte le raffigurazioni che cominciarono a diffondersi per la Francia. In particolare due tipi di immagini rimasero da subito utilizzati come modelli per le stampe: un tipo in veste talare da città e un altro in abiti liturgici con cotta e stola. La presente opera ha inteso raccogliere le opere maggiormente significative nel panorama artistico della Francia fra Settecento e Novecento, del vastissimo materiale presente in chiese, istituti assistenziali, ospedali, carceri. Fra queste ci fu un’ampia diffusione di incisioni, che hanno permesso la riproduzione in serie di immagini di alta qualità, diventando un fondamentale mezzo di diffusione artistica e decorativa. Oltre alle stampe ebbero grande successo anche raffigurazioni vincenziane in statue e vetrate di cattedrali e di chiese minori: anche di queste si sono voluti documentare alcuni esempi, che offrono l’idea di quanto sia stata recepita dalla società francese la santità della carità di san Vincenzo.

Le dichiarazioni dei promotori

Alessandro Guidotti, presidente Opera Pia Alberoni: “Perché dunque affrontare oggi una sfida culturale di questo genere? Nel XVI secolo il cardinale bolognese Gabriele Paleotti affermava che “il fine della pittura è l’assomigliare alla cosa rappresentata, che alcuni chiamano l’anima della pittura”. Vogliamo pensare che riconoscere l’anima di Vincenzo sia davvero stato il movente che ha ispirato ogni artista al quale, dopo la morte del santo, e poi ancora in seguito alla sua beatificazione e alla sua canonizzazione, e così fino ai giorni nostri, fu chiesto di dare forma visibile alla sua opera e al suo carisma. Indagare i capolavori dipinti e scolpiti in Francia, contemplare quindi l’incanto della carità, può aiutare ciascuno di noi a riscoprire e rileggere l’anima di Vincenzo, la sua azione evangelizzatrice, missionaria e caritativa, quell’anima che ogni pittore, scultore, incisore e maestro di vetrate, con gli occhi del suo tempo, ha tentato di fissare in forme e colori, poiché l’arte riflette la peculiare sensibilità con la quale ogni epoca osserva la realtà e la interpreta. In un tempo presente segnato da quella che papa Francesco ha definito “la terza guerra mondiale a pezzi” può essere proficuo interrogarci e rinno¬vare il nostro sguardo tornando a quanto nella Francia del Seicento, martoriata da povertà, fame, carestie e guerre, Vincenzo de’ Paoli intraprese tra i prigionieri delle galere e con gli schiavi, accogliendo i bambini abbandonati e preoccupandosi della loro educazione, soccorrendo i mendicanti e ogni sorta di miseria, assistendo le province devastate dalla guerra. Può esserci utile cercare, nell’opera degli artisti dei secoli scorsi, proprio quell’anima vincenziana che interroga, ancora oggi e con forza, ciascuno di noi”.