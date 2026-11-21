A San Nicolò a Trebbia la Polizia Locale del Comune di Rottofreno ha concluso una complessa attività d’indagine partita da un normale controllo stradale nei confronti del conducente di un autocarro adibito alla consegna merci. Fermato dagli agenti, l’uomo, di origini straniere, non aveva esibito il documento di guida, restando sul vago e accennando a un generico ritiro pregresso; gli immediati accertamenti avevano però fatto emergere la revoca del titolo, portando a una prima sanzione amministrativa per guida con patente revocata e al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

“Poco dopo, il titolare dell’impresa di autotrasporti per cui il conducente lavorava in prova si era presentato presso gli uffici del Comando per sporgere denuncia, segnalando di essere stato raggirato ai fini dell’assunzione mediante l’invio di documenti contraffatti – fa sapere il comando della Polizia Locale -. Su delega della Procura della Repubblica di Piacenza, gli agenti hanno approfondito la posizione dell’uomo — già gravato da numerosi precedenti, tra cui diversi specifici — accertando tramite le banche dati e la Motorizzazione di Genova che la patente trasmessa al datore di lavoro era stata alterata e risultava in realtà revocata da quasi vent’anni”. Le ulteriori verifiche hanno inoltre fatto emergere la recidiva nel biennio, portando al deferimento all’Autorità Giudiziaria per truffa contrattuale, falso documentale e reiterazione nella guida senza patente.

Nei giorni scorsi un’altra pattuglia è intervenuta su richiesta del direttore del supermercato Il Gigante per la presenza all’interno della galleria del piccolo centro commerciale di due persone in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato i soggetti, che poco prima avevano recato disturbo ai clienti e al personale. Durante il controllo uno dei due ha visto peggiorare le proprie condizioni di salute a causa dell’ingente quantità di alcool ingerita, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza e il trasporto all’ospedale civile di Piacenza. Per entrambi, cittadini italiani già noti alle forze dell’ordine, è scattata la contestazione dell’art. 688 del Codice penale per ubriachezza manifesta.