Alla guida senza aver mai preso la patente, scatta la multa da 5mila euro
I carabinieri sono intervenuti anche per calmare un uomo in forte stato d’agitazione: dopo le cure in Pronto Soccorso è stato sanzionato per il reato di ubriachezza
Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza, impegnati negli ultimi due giorni in una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. Il primo episodio risale al 4 novembre, quando, nell’ambito di mirati servizi di controllo della circolazione stradale in città, i militari hanno fermato in via Conciliazione un’autovettura condotta da un cittadino bosniaco di 39 anni. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida senza aver mai conseguito la patente: nei suoi confronti è stata pertanto contestata la violazione amministrativa, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.
Un secondo intervento si è verificato il 5 novembre, intorno alle ore 12 e 30, nei pressi di piazzale della Libertà, dove due pattuglie del Nucleo Radiomobile sono intervenute su richiesta del personale sanitario del 118, che aveva segnalato la presenza di un uomo a terra in evidente stato di agitazione. Considerata la situazione, i militari hanno avviato un dialogo con l’uomo, riuscendo progressivamente a tranquillizzarlo e a procedere alla sua identificazione. Si trattava di un cittadino sudamericano di 42 anni, residente a Piacenza. Nel corso degli accertamenti è emersa anche un’irregolarità relativa alla sua posizione sul territorio nazionale. L’uomo è stato quindi accompagnato al Pronto Soccorso per le necessarie cure e, successivamente, sanzionato per il reato di ubriachezza. È stato inoltre invitato a presentarsi presso la Questura di Piacenza per gli adempimenti necessari alla regolarizzazione della propria posizione.