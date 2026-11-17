Alla primaria Pezzani la campagna europea “Street for Kids”. L’impegno per la riattivazione del Pedibus
Nei cartelloni preparati dai bambini, in primo piano la bellezza di una città “camminabile in compagnia”
Si chiama “Street for Kids” – più brevemente, S4K – la campagna europea di sensibilizzazione la cui edizione autunnale è andata in scena nei giorni scorsi alla primaria Pezzani di Piacenza, grazie alla collaborazione del Ceas Infoambiente comunale che partecipa, insieme alla Rete regionale di educazione alla sostenibilità, al progetto “Piccoli passi che fanno strada”. Nei cartelloni preparati dai bambini, in primo piano la bellezza di una città “camminabile in compagnia”, mentre all’ingresso della scuola, con l’aiuto delle maestre, di alcuni genitori che hanno messo a disposizione il proprio tempo e di molti gessetti colorati, è stato allestito per l’occasione un accesso giocoso e pieno di fantasia. L’iniziativa, pensata per portare l’attenzione sull’importanza di rendere le aree urbane sempre più adatte alla fruizione da parte dei più piccoli, è stata occasione per sottolineare il valore dell’attività fisica e del movimento attivo come elemento di tutela e promozione della salute, sia per i bimbi che per i loro familiari adulti.
Un’occasione preziosa anche per promuovere il Pedibus come strumento educativo, amico dell’ambiente e del benessere psicofisico: al momento, la scuola Pezzani sta verificando l’interesse delle famiglie per la riattivazione delle linee, che richiedono un numero sufficiente di adesioni da parte degli alunni per poter essere ripristinate. Un punto di partenza prezioso è la disponibilità espressa pubblicamente, per l’accompagnamento come volontari, dai componenti del Gruppo di Vicinato del Belvedere, i cui referenti – intervenuti sul tema annoso del traffico automobilistico nei dintorni del plesso scolastico negli orari di ingresso e uscita, nonché sull’efficacia del Pedibus per contenere il problema – possono contattare direttamente la primaria stessa o scrivere a infoambiente@comune.piacenza.it.