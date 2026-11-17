Si chiama “Street for Kids” – più brevemente, S4K – la campagna europea di sensibilizzazione la cui edizione autunnale è andata in scena nei giorni scorsi alla primaria Pezzani di Piacenza, grazie alla collaborazione del Ceas Infoambiente comunale che partecipa, insieme alla Rete regionale di educazione alla sostenibilità, al progetto “Piccoli passi che fanno strada”. Nei cartelloni preparati dai bambini, in primo piano la bellezza di una città “camminabile in compagnia”, mentre all’ingresso della scuola, con l’aiuto delle maestre, di alcuni genitori che hanno messo a disposizione il proprio tempo e di molti gessetti colorati, è stato allestito per l’occasione un accesso giocoso e pieno di fantasia. L’iniziativa, pensata per portare l’attenzione sull’importanza di rendere le aree urbane sempre più adatte alla fruizione da parte dei più piccoli, è stata occasione per sottolineare il valore dell’attività fisica e del movimento attivo come elemento di tutela e promozione della salute, sia per i bimbi che per i loro familiari adulti.