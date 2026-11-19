Le sedici opere riunite a Piacenza permettono di tornare a guardare i dipinti e di cogliere, attraverso la lettura dello stile e il confronto con le fonti, la complessità della sua ricerca

La Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza presenta, dal 22 novembre 2026 al 28 febbraio 2027, la mostra Armando Spadini. Pittore moderno del Novecento, a cura di Barbara Cinelli, dedicata a un artista centrale nel panorama artistico italiano dei primi due decenni del XX secolo. L’esposizione è realizzata con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Piacenza, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, sponsor tecnici Arte Generali, Formalighting e Metis Lighting.

“Armando Spadini è un artista troppo poco conosciuto, rispetto al suo valore: la sua opera più famosa è ‘Bambini che studiano’, riportata sulle banconote da mille lire. La mostra può essere un’occasione di approfondimento – sottolinea la direttrice Lucia Pini, durante la preview per la stampa – e di studio, ma anche un volano per promuovere la nostra Galleria. Spadini è un autore in grado di parlare a livelli diversi. E’ molto godibile, tra gli autori più complessi del Novecento. La decisione di esporlo è un segno di rispetto nei confronti del pubblico, che non necessariamente è composto da addetti ai lavori, anche grazie ai materiali messi a disposizione per seguire la mostra, dal catalogo alle audioguide”.

“Questa esposizione rappresenta per la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi un importante occasione per rinnovare e approfondire il rapporto con l’opera di Armando Spadini, artista al quale la nostra collezione è storicamente legata. Grazie alla preziosa collaborazione e ai prestiti di importanti musei e istituzioni nazionali – dichiara Stefano Antonio Marchesi, presidente della Fondazione Galleria Ricci Oddi ETS – è stato possibile riunire opere di particolare rilievo e proporre un percorso rigoroso, capace di restituire la complessità della ricerca di Spadini e il suo ruolo nel panorama della cultura figurativa italiana del primo Novecento”.

“Questa mostra – afferma Barbara Cinelli, curatrice dell’esposizione – nasce dalla volontà di riportare Armando Spadini al centro dell’attenzione come pittore, oltre le semplificazioni del dibattito critico che lo ha spesso trasformato in un caso storiografico. Le sedici opere riunite a Piacenza permettono di tornare a guardare i dipinti e di cogliere, attraverso la lettura dello stile e il confronto con le fonti, la complessità della sua ricerca e la piena modernità della sua pittura”.

Dopo il convegno dedicato all’artista nel 2025 in occasione del centenario della morte, organizzato da prestigiose istituzioni congiunte (Accademia di Belle Arti di Firenze, Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, Museo Soffici di Poggio a Caiano), e a distanza di qualche decennio dalle storiche rassegne del 1983 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e del 1995 a Poggio a Caiano, l’esposizione piacentina si concentra su una selezione di importanti quadri di figura eseguiti principalmente tra il 1915 e il 1922 e intende confermare per Armando Spadini lo status di autentico protagonista della modernità.

Più che una retrospettiva, la mostra assume il carattere di una significativa testimonianza sulla maturità artistica dell’autore, interprete a pieno titolo delle colte indagini che negli anni Venti ricercavano un sottile equilibrio tra la vita contemporanea e la tradizione dell’arte, tra il fervore cromatico e il rigore della forma. Le opere esposte, in prestito da istituzioni quali le Galleria degli Uffizi, i Musei Vaticani, la Banca d’italia, provengono dalle storiche raccolte dei primi collezionisti di Spadini e ne testimoniano la collezionistica ed espositiva, offrendo una solida base per collocare l’autore nel contesto a lui contemporaneo.

IL PERCORSO ESPOSITIVO – Ad aprire la mostra, con uno scarto rispetto alla cronologia di riferimento, sono due dipinti significativi in quanto anticipatori delle aspirazioni cui Spadini darà forma compiuta nella fase finale della sua carriera: il già citato Ritratto della signora De Carolis con le figlie (1908) della Ricci Oddi e il monumentale Mosè salvato dalle acque (1912), in prestito dai Musei Vaticani. Il Ritratto della famiglia De Carolis, un’ambiziosa composizione di grande formato, testimonia, pur in una struttura ancora acerba, le inclinazioni che si preciseranno nel corso della sua carriera: l’ambizione a comporre in ampie dimensioni e il valore strutturale della pennellata.

Il Mosè, ancora un dipinto di misure imponenti, eseguito in un momento di profondo scoramento e ristrettezza economica per ottenere il rinnovo del Pensionato romano, testimonia il riscatto dell’artista attraverso il recupero della sontuosa tradizione veneta del Cinquecento, sapientemente declinata in costumi contemporanei.

La mostra si articola poi attraverso un nucleo scelto di quattordici opere realizzate, come anticipato, tra il 1915 e il 1922: tele di formato medio-grande provenienti dalle più celebri e storiche collezioni, come quelle di Emanuele Fiano e Olindo Malagodi, in seguito confluite nella prestigiosa raccolta di Riccardo Gualino, e dai più importanti musei pubblici italiani.