All’albergo Roma brillano le ‘stelle di Piacenza’: menù gourmet per solidarietà

La terrazza del Grande Albergo Roma, affacciata sui tetti della città, sarà il palcoscenico di una cena straordinaria dedicata alla celebrazione della gastronomia piacentina. L’evento, che si terrà il 9 novembre prossimo, presenterà un menu speciale ispirato alle prime “stelle Michelin” di Piacenza, rendendo omaggio a una tradizione culinaria che si distingue per la qualità dei suoi prodotti. Concepito dal giornalista Giorgio Lambri e realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, l’appuntamento avrà anche una forte connotazione benefica: parte del ricavato sarà devoluto in sostegno all’Associazione PUNTOEACAPO che ha come finalità la cura delle disfunzioni dell’alimentazione e della nutrizione soprattutto dei giovani. Piacenza è unica nel suo genere, vantando ben tre diverse DOP della salumeria: il Salame Piacentino DOP, la Coppa Piacentina DOP e la Pancetta Piacentina DOP. Questi ingredienti di eccellenza sono il fondamento della grande cucina locale.

La storia culinaria di Piacenza ha visto brillare la prima stella con il Grande Albergo Roma nel 1960 e nel 1961, grazie al talento di Egidio Vecchi, Angelo Tavani e Romano Parvenza, e del pasticcere Nino di Codogno. Con il passare degli anni, chef pionieri come Valentino Migliorini, Georges Cogny e Isa Mazzocchi hanno continuato a portare lustro alla tradizione gastronomica piacentina. Ma della “galassia Michelin” hanno fatto parte anche altri chef e ristoratori del territorio: da Filippo Chiappini Dattilo, unico ad ottenere una doppia stella con l’Antica Osteria del Teatro, a Renato e Maria Teresa Besenzoni (da Giovanni a Cortina di Alseno), a Giampiero Rigolli (Maps di Castell’Arquato), da Patrizia Dadomo (La Fiaschetteria di Besenzone) a Carla Aradelli (Riva di Ponte dell’Olio) e a Daniele Repetti (II Nido del Picchio di Carpaneto) fino a Isa Mazzocchi, che con La Palta di Bilegno (Borgonovo) detiene oggi l’unica “stella” piacentina. L’obiettivo della serata è onorare dieci maestri della cucina locale che, dal 1961 ad oggi, hanno trasformato le materie prime in vere opere d’arte gastronomiche. “La Stella Michelin – spiega Giorgio Lambri – non rappresenta solo un riconoscimento tecnico, ma è un segno di un impegno autentico per raccontare la memoria attraverso il futuro”.

La serata, dal titolo evocativo “…E le stelle stanno a brillare” nasce da un’idea del giornalista Giorgio Lambri con lo scopo di premiare dieci Maestri della Cucina, custodi illuminati di una tradizione antica e pionieri di un’evoluzione senza tempo che, dal 1961 a oggi, attraverso la dedizione quotidiana, il rigore della tecnica e l’amore viscerale per il proprio territorio, hanno trasformato la straordinaria dispensa della terra piacentina in un linguaggio universale di alta ristorazione. “La Stella Michelin che fregia i percorsi di questi straordinari professionisti – spiega Giorgio Lambri – non è stata soltanto il riconoscimento di un’eccellenza tecnica o di un lusso sognato, ma il sigillo di un impegno autentico: quello di saper raccontare la memoria attraverso il futuro, eleggendo la tavola a luogo di cultura, emozione e convivialità. Con talento e visione questi chef hanno saputo entrare nel palcoscenico gastronomico internazionale, facendo della qualità una scelta di vita e della cucina una forma d’arte”.