Allarme bomba in più scuole piacentine, disposta l’evacuazione degli alunni in diversi istituti

La diffusione dell’avviso con la presenza di bombe nelle scuole avrebbe interessato diversi istituto non solo in provincia di Piacenza, ma anche nella Regione e nel resto d’Italia

Allarme bomba nella mattinata dell’11 novembre in diverse scuole della provincia di Piacenza. La diffusione dell’avviso con la presenza di bombe nelle scuole avrebbe interessato diversi istituti non solo in provincia di Piacenza, ma anche nella Regione e nel resto d’Italia. Sono intervenute le forze dell’ordine in alcune delle sedi allertate per eseguire i controlli, finora con esito negativo.

A Rivergaro il sindaco Andrea Gatti ha disposto l’evacuazione di tutti i plessi di Rivergaro e Niviano a causa di una mail che sarebbe arrivata in mattinata alla segreteria dell’Istituto Comprensivo per annunciare la presenza di un ordigno. I genitori sono stati invitati a riprendere i bambini che nel frattempo, a Rivergaro, sono stati trasferiti alla Casa del Popolo. Avvisate le forze dell’ordine e la Prefettura di Piacenza: sul posto la polizia locale e i carabinieri, presente anche il sindaco.

Stessa modalità di allarme anche al liceo Volta di Castelsangiovanni e alle scuole medie di Carpaneto, dove una mail con l’allarme bomba è arrivata nella mattinata nella casella di posta elettronica delle segreterie scolastiche. La sindaca di Castello Valentina Stragliati spiega di aver allertato la Prefettura e le forze dell’ordine a seguito dell’allarme ricevuto al Polo Volta: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo ma gli studenti sono stati fatti uscire momentaneamente dalle aule.