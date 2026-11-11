Allarme bomba, il sindaco di Monticelli “Definire un protocollo unico di intervento”

Definire un protocollo di intervento per gestire mail allarmistiche come quelle che hanno ‘paralizzato’ le scuole di tutta Italia, provincia di Piacenza compresa , e non sono più casi isolati. E’ la proposta del sindaco di Monticelli, Gimmi Distante. Quanto accaduto nella giornata dell’11 novembre non è, negli effetti, molto diverso dal diffondersi incontrollato di messaggi via chat di un mese fa. Allora tante famiglie decisero di non mandare i propri figli a scuola . In questa occasione sono state le scuole stesse a interrompere – momentaneamente – le lezioni, chiedendo il supporto delle forze dell’ordine.

“Stamattina, come in centinaia di altri Comuni italiani, ci siamo trovati a gestire un allarme bomba nelle nostre scuole. Un’unica mail anonima, inviata a oltre 300 istituti in tutta Italia, ha annunciato un ordigno pronto a esplodere – scrive Gimmi Distante sui social -. Monticelli non è stata una eccezione e vorrei ringraziare le forze dell’ordine, Polizia locale e Arma dei Carabinieri, Preside e Vice Preside e tutti i dipendenti scolastici, e anche gli studenti. Ognuno ha fatto la sua parte con ordine e buon senso. Oggi, in attesa di istruzioni per il futuro da parte degli organi competenti, credo sia giusto fermarsi a riflettere su un punto. Con una semplice mail, senza alcun costo e senza nessun rischio (salvo quello giuridico se verrà preso) per chi l’ha scritta, qualcuno è riuscito a fermare centinaia di scuole, a mobilitare forze dell’ordine in tutto il Paese e a mettere in ansia migliaia di famiglie. È proprio questo l’obiettivo di chi fa queste cose: generare paura e disordine”.