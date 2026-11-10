Allerta gialla da mercoledì per piogge intense e piene dei torrenti

Maltempo in intensificazione nelle prossime ore in provincia di Piacenza. La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta gialla per frane e piene dei corsi minori a seguito delle piogge. GUARDA L’ALLERTA

Per la giornata di mercoledì 11 novembre sono previste infatti precipitazioni intense, anche in forma di rovescio o temporale, che potranno dare accumuli più consistenti sulle aree appenniniche centro-occidentali. Le precipitazioni attese sui rilievi potranno generare fenomeni franosi e ruscellamento sui versanti, più diffusi sul settore centrale e più localizzati sui restanti settori appenninici; sono attesi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti delle soglie 1 e possibili localizzati superamenti delle soglie 2, più probabili sui bacini emiliani centrali, nella seconda parte della giornata. Si prevede inoltre un’intensificazione della ventilazione da sud-ovest sulle aree del crinale appenninico, raggiungendo forte intensità con temporanee raffiche di burrasca.