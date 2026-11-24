Sono previste, per tutta la giornata, precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con valori più significativi sul settore centrooccidentale della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco, specie nella seconda parte della giornata. Nelle aree interessate dalle precipitazioni saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Per la provincia di Piacenza, l’allerta meteo è di valore giallo in collina così come in Appennino.