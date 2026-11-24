Allerta meteo per frane in collina e Appennino
Per la provincia di Piacenza, l’allerta meteo è di valore giallo in collina così come in Appennino
Nuova allerta meteo diffusa dal servizio di Protezione civile dell’Emilia Romagna per la giornata del 25 novembre, che interesserà anche il territorio di Piacenza.
Sono previste, per tutta la giornata, precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con valori più significativi sul settore centrooccidentale della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco, specie nella seconda parte della giornata. Nelle aree interessate dalle precipitazioni saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Per la provincia di Piacenza, l’allerta meteo è di valore giallo in collina così come in Appennino.