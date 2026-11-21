Forte maltempo, con temporali, rischio frane e vento, caratterizzerà la giornata di domenica 22 novembre. Il servizio di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo di livello ‘giallo’ per quasi tutto il territorio regionale, provincia di Piacenza compresa.

In particolare, tra mattino e pomeriggio, sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale con fenomenologia in generale attenuazione ed esaurimento serale. Le precipitazioni previste possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale e possibili localizzati superamenti del livello di soglia 2.

Nelle aree montane e soprattutto quelle di crinale centro-occidentale saranno possibili localizzati

fenomeni franosi e di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su tutte le aree montane della regione in progressiva attenuazione nella sera – notte.