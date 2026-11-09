“All’ombra di San Michele”, presentazione del libro alla Famiglia Piasinteina

Giovedì 12 novembre alle ore 17 e 30, la sede della Famiglia Piasinteina ospiterà la presentazione ufficiale del libro “All’ombra di San Michele. Cronaca della Pieve di Revigozzo”, opera della scrittrice Maria Rebecca Orlandi edita da L.I.R.. L’evento culturale accenderà i riflettori su un lavoro di grande valore letterario e storiografico locale, interamente dedicato alla valorizzazione della Pieve di Revigozzo. Situato nel comune di Bettola, nel cuore della splendida Alta Val Nure (Piacenza), l’antico edificio religioso è tradizionalmente considerato una delle chiese più antiche dell’intera vallata.

Il volume si configura come una suggestiva cronaca storica e culturale. Attraverso le sue pagine, l’autrice esplora con rigore e passione le radici profonde, le vicende secolari e i segreti custoditi da questa pieve collinare, offrendo un contributo fondamentale alla memoria del territorio piacentino. Ad arricchire il pomeriggio culturale ci saranno speciali momenti musicali dal vivo, curati dai musicisti Federico Marani, Paolo Giachetta, Lorenzo Chiapparoli e Damiano Sprega, che accompagneranno il racconto storico creando un’atmosfera unica. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto per il Campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo in Pieve di Revigozzo. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di storia locale e a chiunque desideri riscoprire i tesori nascosti dell’Appennino piacentino.