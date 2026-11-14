Alseno in festa nel weekend: domenica la consegna del premio San Martino

Alseno si prepara a vivere due giornate di festa, sabato 14 e domenica 15 novembre, con un programma pensato per coinvolgere giovani, famiglie e visitatori, all’insegna della convivialità, della tradizione e del divertimento.

Sabato 14: musica e divertimento Dalle ore 19.00 apertura dell’area food con specialità locali e tante proposte gastronomiche. Alle 21.00 spazio alla musica live con i Data Zero, rock band del territorio tra Fidenza e Alseno. Dalle 23.00 si balla con “Ho Voglia di Disco”, DJ set, vocalist e show per una serata tutta da vivere!

Domenica 15: una festa per tutta la famiglia

Dalle ore 8, per tutta la giornata, appuntamento con Curiasando – Mercatino dei Creativi, bancarelle, animazione per bambini, mago e trucca bimbi.

Il programma prosegue con:

• Ore 11.00: Santa Messa e consegna del Premio San Martino.

• Ore 12.00: Pranzo di San Martino.

• Ore 14.30: esibizione di pattinaggio con Alseno Star.

• Ore 15.00: tombolata per tutti.

• Ore 18.30: esibizione de L’Angolo di Danza.

• A seguire: Il Cervellone, il divertente Game Show e Quiz Game per mettere alla prova abilità e intuito.

Una festa che vuole essere un’occasione per ritrovarsi, valorizzare le tradizioni, animare il paese e rafforzare il senso di comunità, facendo conoscere Alseno anche a chi arriva da fuori.

L’invito è rivolto a tutti: giovani, famiglie, bambini e visitatori.