Alunni stranieri in classe, dal 2019 a Piacenza sono cresciuti del 14,5 per cento

La situazione piacentina si inserisce nel contesto dell’applicazione del decreto Scuola (Dl n. 170/2026), che fissa a partire dall’anno scolastico 2027/2028 (e per i nuovi ingressi dal 2026/2027) un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe per evitare la formazione di “scuole ghetto”. Tuttavia, l’impatto reale di questo limite potrebbe rivelarsi contenuto a causa di due importanti deroghe previste dal provvedimento: la soglia non si applica agli alunni della primaria che abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, e agli studenti di medie e superiori che abbiano alle spalle almeno tre anni di frequenza in Italia con promozione. Di particolare interesse, per quanto riguarda la provincia di Piacenza, tra i numeri elaborati, è il confronto tra l’incremento degli studenti stranieri (+1.227 presenze, pari a un +14,5%) e il contemporaneo calo degli alunni italiani (-1.388 presenze, pari a un -4,7%), nel lasso di tempo che comprende i dati dal 2019 fino al 2025. La presenza sul territorio piacentino è particolarmente elevata nella scuola primaria, dove si registra una delle punte più alte della penisola con il 32,2% di studenti stranieri, mentre a livello nazionale l’incidenza media si attesta al 14,3% per le primarie, al 12,9% per le medie, al 12,6% per l’infanzia e all’8,7% per le superiori.