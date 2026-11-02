Alunni stranieri in classe, dal 2019 a Piacenza sono cresciuti del 14,5 per cento
La diminuzione dei ragazzi italiani riguarda l’intero territorio nazionale senza alcuna eccezione provinciale
La provincia di Piacenza si conferma ai vertici nazionali per incidenza di studenti senza cittadinanza italiana nelle aule scolastiche. Secondo un’analisi de IlSole24Ore, condotta sui dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi al 2025, Piacenza registra il 25,7% di alunni stranieri sul totale degli iscritti, posizionandosi al secondo posto dopo Prato (29,4%) e precedendo Imperia (22,5%), a fronte di una media nazionale pari all’11,8%.
La situazione piacentina si inserisce nel contesto dell’applicazione del decreto Scuola (Dl n. 170/2026), che fissa a partire dall’anno scolastico 2027/2028 (e per i nuovi ingressi dal 2026/2027) un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe per evitare la formazione di “scuole ghetto”. Tuttavia, l’impatto reale di questo limite potrebbe rivelarsi contenuto a causa di due importanti deroghe previste dal provvedimento: la soglia non si applica agli alunni della primaria che abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, e agli studenti di medie e superiori che abbiano alle spalle almeno tre anni di frequenza in Italia con promozione. Di particolare interesse, per quanto riguarda la provincia di Piacenza, tra i numeri elaborati, è il confronto tra l’incremento degli studenti stranieri (+1.227 presenze, pari a un +14,5%) e il contemporaneo calo degli alunni italiani (-1.388 presenze, pari a un -4,7%), nel lasso di tempo che comprende i dati dal 2019 fino al 2025. La presenza sul territorio piacentino è particolarmente elevata nella scuola primaria, dove si registra una delle punte più alte della penisola con il 32,2% di studenti stranieri, mentre a livello nazionale l’incidenza media si attesta al 14,3% per le primarie, al 12,9% per le medie, al 12,6% per l’infanzia e all’8,7% per le superiori.
Il fenomeno rientra in una precisa tendenza demografica nazionale: tra gli anni scolastici compresi tra 2019 e 2025 e il solo 2024/25, gli alunni stranieri in Italia sono cresciuti del 10,13% (+83.835 presenze), mentre gli studenti italiani hanno subito un calo dell’8,27% (-612mila presenze). Nelle province che già superano la soglia del 20% di alunni stranieri, tra cui Piacenza, l’incremento di questi ultimi viaggia a ritmi superiori alla media nazionale. Allo stesso tempo, la diminuzione dei ragazzi italiani riguarda l’intero territorio nazionale senza alcuna eccezione provinciale. Nonostante l’ampio divario geografico che vede il Centro Nord concentrare la quasi totalità delle province sopra il 10% di iscritti stranieri (60 su 66, contro appena 3 su 38 nel Mezzogiorno), gli analisti ricordano che la cittadinanza non rappresenta l’unico né il principale fattore determinante per l’apprendimento. Lo svantaggio educativo e gli esiti dei test scolastici rimangono infatti fortemente condizionati dal contesto socio-economico e dalle condizioni familiari di partenza.