Anche con i mattoncini Lego si possono ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il loro sacrificio nella lotta contro la mafia. Tra le costruzioni più svariate, da quelle fantastiche a quelle realistiche, esposte in occasione della mostra Piace Mattoncini nel padiglione 1 di Piacenza Expo, c’è una sezione speciale dedicata alla memoria dei due magistrati uccisi nel 1992.

Gli organizzatori di Piacenza Bricks hanno voluto riservare uno spazio alla storia recente e all’impegno contro la malavita con una ricostruzione minuziosa della strage di Capaci, con il tratto di autostrada siciliana dove venne piazzato l’esplosivo che uccise Falcone insieme agli uomini della sua scorta. E ancora Palazzo di Giustizia di Palermo con il lavoro dei magistrati documentato dalle riproduzioni in mattoncini.