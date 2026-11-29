Anche con i mattoncini Lego si fa la memoria di Falcone e Borsellino
Gli organizzatori di Piacenza Bricks hanno voluto riservare uno spazio alla storia recente e all’impegno contro la malavita
Anche con i mattoncini Lego si possono ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il loro sacrificio nella lotta contro la mafia. Tra le costruzioni più svariate, da quelle fantastiche a quelle realistiche, esposte in occasione della mostra Piace Mattoncini nel padiglione 1 di Piacenza Expo, c’è una sezione speciale dedicata alla memoria dei due magistrati uccisi nel 1992.
Gli organizzatori di Piacenza Bricks hanno voluto riservare uno spazio alla storia recente e all’impegno contro la malavita con una ricostruzione minuziosa della strage di Capaci, con il tratto di autostrada siciliana dove venne piazzato l’esplosivo che uccise Falcone insieme agli uomini della sua scorta. E ancora Palazzo di Giustizia di Palermo con il lavoro dei magistrati documentato dalle riproduzioni in mattoncini.
La manifestazione apertasi sabato sui 10mila metri quadrati del Padiglione 1, prosegue per l’intera giornata di domenica 29 novembre. Presenti più di 180 espositori (nel 2025 erano 120 e nel 2023 poco più di 60) a confermare Piace Mattoncini non solo come l’evento di riferimento dell’area emiliana, ma anche uno dei più importanti di tutto il nord Italia.