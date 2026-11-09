Anche Farini nella rete dei Musei Archeologici Piacentini: siglata l’intesa

Anche il Comune di Farini – con il Museo della Steatite di Groppallo – aderisce al Protocollo MAPP per la promozione dei Musei Archeologici Piacentini. L’intesa è stata siglata in Municipio a Piacenza, con il sindaco Marco Paganelli, che ha sottoscritto il documento accanto ai primi cittadini Katia Tarasconi per il capoluogo, Mauro Lodigiani per Pianello Val Tidone e Ivano Rocchetta per Castell’Arquato, accompagnato dal vicesindaco Umberto Boselli che ha ricordato, nell’occasione, anche l’imminente riapertura del Museo Geologico “Cortesi”, prevista il 21 novembre prossimo.

Il Protocollo d’Intesa MAPP è stato stipulato nel mese di gennaio del 2023 tra i Comuni di Piacenza, Travo e Pianello Val Tidone, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e la Direzione Regionale Musei Emilia Romagna (cui è subentrata, nell’anno 2025, la Direzione del Complesso Monumentale della Pilotta per la gestione dell’Area Archeologica di Veleia). Nel maggio 2023 ha aderito al Protocollo il Comune di Morfasso, seguito nel 2025 dal Comune di Castell’Arquato Ognuna delle realtà museali coinvolte incarna specificità e caratteristiche uniche, che possono permettere l’attivazione di percorsi culturali e didattici complementari, restituendo una rappresentazione del paesaggio storico e archeologico nella sua più completa articolazione. Lo sviluppo di percorsi culturali tematici organizzati in rete, così come il coordinamento e la concertazione di attività trasversali, permette agli Enti aderenti di avere una visibilità maggiore non solo in ambito locale ma anche a livello nazionale, rendendo maggiormente attrattivo il territorio e le singole realtà museali archeologiche.