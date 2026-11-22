LuxArm Lumezzane – UCC Assigeco Piacenza 68-57 (17-16; 20-20; 16-9; 15-12) – Secondo stop consecutivo per l’Assigeco Piacenza. Sul parquet del Pala A2A, i Lupi disputano una prima metà di gara gagliarda, cedendo poi nel secondo tempo alla solidità della capolista Lumezzane. Fatali i diversi minuti senza segnare nel terzo quarto e le negative percentuali dalla lunetta (11/24 complessivo). Non bastano gli 11 punti a testa di Vettori e Pirani, in una sfida che interrompe la striscia positiva di tre vittorie lontano dal PalaBanca.

PRIMO QUARTO

La Torre firma i primi due punti della sfida, replica immediatamente in penetrazione Vettori prima di un nuovo botta e risposta tra Siberna e Fragonara, bravo ad appoggiarne due in contropiede dopo il blitz difensivo. Uno su due a cronometro fermo di Toniato, Lumezzane continua a colpire sotto le plance con Siberna e Cusin, fino a trovare il 12-7 firmato dal tandem Piccionne-La Torre. Due triple consecutive di Poggi e Picarelli valgono il controsorpasso biancorossoblu, non è da meno Rubbini, poi Stefanelli in fadeaway e Giunta allo scadere fissano il punteggio sul 17-16 al suono della prima sirena.

SECONDO QUARTO

Picarelli da tre, Rubbini al ferro e La Torre firmano il 21-19, tuttavia la partita continua a essere estremamente equilibrata, con Picarelli e Rubbini di nuovo a macinare punti da oltre l’arco per il 26-26. Lumezzane prova a dare uno strappo al match con il gioco da tre punti di Rubbini e cinque punti in fila di un ispirato Alessandrini, l’Assigeco però riesce a ricucire il gap di svantaggio con due canestri consecutivi di Pirani e il comodo appoggio di Fragonara per il 34-34. La tripla di Criconia e il canestro in acrobazia di Giunta mandano le due squadre negli spogliatoi sul 37-36.

TERZO QUARTO

Subito La Torre, Fragonara assorbe il contatto della difesa e trova due punti di pregevole fattura, prima di un blackout pesantissimo da parte dei biancorossoblu, incapaci per ben sei minuti di trovare la via del canestro. Ne approfittano i padroni di casa, trascinati da un superlativo La Torre, ben sostenuto da Stefanelli, abili nel volare sul +10. I Lupi provano a reagire con Toniato, senza però riuscire ad avvicinarsi del tutto a causa di bassissime percentuali ai tiri liberi. È ancora La Torre a trovare il canestro che chiude il terzo quarto sul 53-45.

QUARTO QUARTO

Terza tripla di La Torre, con Pirani e Vettori l’Assigeco torna sul 56-49, ricacciata però subito indietro da Piccionne e Alessandrini. Cinque punti in fila di Vettori tengono vive le speranze biancorossoblu, Piccionne tira fuori dal cilindro l’arcobaleno del 63-54 che spezza definitivamente ogni speranza di rimonta. Ultimi due minuti dove i padroni di casa gestiscono il vantaggio, con il match che termina 68-57.

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“Diciamo che se fai cinquantasette punti, sbagliando tredici tiri liberi, è impensabile poter vincere contro la prima in classifica. Abbiamo fatto uno-due passi indietro nel gioco, a un certo punto ci siamo un po’ intestarditi nel voler raccattare qualche tiro libero, e non è che ne facessimo molti, ci siamo innervositi con gli arbitri e ci siamo passati poco la palla, fidandoci troppo delle iniziative individuali. Non deve succedere, posso accettare di una giornata storta, non mi preoccupa tanto la percentuale ai tiri liberi ma il fatto che ci siamo un po’ disunuti. Dobbiamo tornare ad aiutarci l’un l’altro”.

DATI STATISTICI

LuxArm Lumezzane: Niccolò Piccionne 11 (3/6, 1/2), Martino Criconia 3 (1/2 da tre), Giacomo Siberna 4 (2/3, 0/2), Andrea La Torre 19 (5/11, 3/3), Marco Cusin 4 (2/8 da due); Michele Rubbini 10 (1/1, 2/8), Francesco Stefanelli 6 (1/2, 1/7), Federico Gamberini 0 (0/1 da due), Dominik Samija 2, Nicolas Alessandrini 7 (2/4, 1/3). Ne: Federico Mobilio, Giovanni Guzzardi. Allenatore: Marco Ciarpella (assistenti: Alessandro Lucariello, Daniele Sciacca).