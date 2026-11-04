Ancora in calo le imprese giovanili piacentine: sono 1.821. Ma crescono manifatturiero e servizi

Dopo il dato leggermente negativo del giugno scorso (-0,3%), anche la chiusura del terzo trimestre 2026 ha fatto registrare un calo del numero delle imprese giovanili attive a Piacenza. La flessione, peraltro, è risultata un po’ più consistente (-1,4% rispetto alla stessa data del 2025), seppur lontana dai valori relativi all’andamento complessivo del numero delle imprese attive nel piacentino, che al 30 settembre ha scontato un calo del 3,2%. Le imprese under 35 si sono così portate a 1.821 unità (25 in meno rispetto al terzo trimestre 2025), con un’incidenza sul totale delle imprese piacentine attestata al 7,3%.

Le analisi condotte dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere evidenziano dinamiche molto diverse fra i diversi settori. Spicca (a differenza di quanto registrato in altre province vicine) la crescita del manifatturiero, che segna un incremento del 5,2% e, con 121 unità attive, rappresenta il 6,6% del totale delle imprese giovanili. Risultati positivi arrivano anche dai servizi alle imprese, in aumento del 4,9% rispetto al terzo trimestre 2025 e forti di ben 427 realtà, che esprimono l’incidenza più alta (il 23,4%) sul totale delle imprese giovanili piacentine. In territorio positivo figura, inoltre, il comparto dei servizi alla persona, che cresce del 6,5% e si attesta a 212 attività under 35, con una quota dell’11,6% sul totale.

Registrano invece una flessione le imprese attive negli altri ambiti settoriali. Le attività di alloggio e ristorazione cedono il 9,4%, scendendo a 193 unità. La contrazione (-6,4%) interessa anche l’agricoltura (191 imprese giovanili), il commercio (-5,9% e 336 unità) e le costruzioni (anch’esse 336, in calo del 3,2%). Dal punto di vista della natura giuridica, l’impresa individuale si conferma la forma nettamente prevalente con 1.464 unità, arrivando a coprire l’80,4% delle aziende guidate da giovani. Questa tipologia mostra un leggero calo dell’1,9% rispetto al terzo trimestre 2025. Seguono le società di capitale, in contrazione del 2,2% per un totale di 261 unità, e le società di persone che, al contrario, crescono del 6,2% portandosi a quota 85.